بنزرت: لجنة الصفقات العمومية تصادق على انجاز عدد من المشاريع العمومية بكلفة مالية تتجاوز 10 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/bizerte2015.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 01 Octobre 2025 - 14:04
      
صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت، الملتئمة اليوم الاربعاء، بمقر الولاية، على الختم النهائي وانجاز عدد من المشاريع العمومية بكلفة مالية تتجاوز الـ10 مليون دينار، وفق ما أفادت به مصالح دائرة المجلس الجهوي للولاية .
     وأوضح ذات المصدر لصحفي "وات" ان من بين مجمل البرامج والمشاريع العمومية التي سيتم الانطلاق في إنجازها خلال الشهر الجاري، اشغال صيانة شبكة المسالك الريفية بالجهة وذلك في اطار برنامج السنة الجارية 2025 عن طريق مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بكلفة مالية تناهز 4 مليون.
كما تمت المصادقة على عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة بتعزيز المنصة اللوجستية الصحية بالجهة ومنها وضع أجهزة جديدة على ذمة مخبر التحاليل بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة باعتمادات مالية تناهز 963 الف دينار، والختم النهائي لعدد من المشاريع المتعلقة بالقطاع الرياضي والشبابي وأيضا التربوي ومجال البنية التحتية  بعدد من معتمديات الجهة ، علاوة على المصادقة على المخطط التقديري السنوي لابرام الصفقات العمومية للسنة المقبلة لعدد من المؤسسات السجنية، وملحق فسخ صفقة  بالتراضي مع المقاولات المكلفة بمشروع تهيئة فضاء من المنتج الى المستهلك براس الجبل .

 يذكر ان مجمل المشاريع والبرامج العمومية المصادق على إنجازها من قبل أعضاء اللجنة، محل متابعة متواصلة من السلط الجهوية، بما من شانه تامين كل ظروف انطلاق إنجازها في الابان وبالتعاون والتنسيق مع بقية الهياكل المتداخلة، وبالتالي تحقيق أهدافها ووظيفيتها في مزيد تدعيم جودة الحياة والمناخين التنموي والاجتماعي بالجهة ككل.


