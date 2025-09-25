Babnet   Latest update 18:54 Tunis

وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: تونس تشارك في الصالون الدولي للمنتوجات الطبيعية البيولوجية بألمانيا من 10 إلى 13 فيفري 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/apia.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 18:07
      
تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ، مشاركة تونس في الصالون الدولي للمنتوجات الطبيعية البيولوجية "بيوفاش2026"، الذي سيقام في مدينة نورمبيرغ بألمانيا من 10 إلى 13 فيفري 2026
  ويعد هذا الصالون موعدا هاما في قطاع المنتوجات البيولوجية ويمثل فرصة للقاء بين المشترين والمصنعين والصناعيين في قطاع الصناعات الغذائية البيولوجية من عدة بلدان في العالم،  كما أنه فرصة للموزعين والمراكز التجارية والجمعيات للتعرف على آخر مستجدات هذا المجال 
ومن المنتظر وفق بلاغ صادر اليوم الخميس، عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ،أن يشارك في هذا الحدث عارضون وزوار مهتمين بقطاع مستحضرات التجميل البيولوجية والطبيعية ، إضافة إلى الفاعلين على المستويين الجهوي والوطني والدولي 

وقد أطلقت الوكالة دعوة إلى المهنيين التونسيين الراغبين في المشاركة في هذا الصالون لتقديم مطالبهم قبل تاريخ 6 أكتوبر 2025

 
 


الخميس 25 سبتمبر 2025 | 3 ربيع الثاني 1447
