وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: تونس تشارك في الصالون الدولي للمنتوجات الطبيعية البيولوجية بألمانيا من 10 إلى 13 فيفري 2026

تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ، مشاركة تونس في الصالون الدولي للمنتوجات الطبيعية البيولوجية "بيوفاش2026"، الذي سيقام في مدينة نورمبيرغ بألمانيا من 10 إلى 13 فيفري 2026

ويعد هذا الصالون موعدا هاما في قطاع المنتوجات البيولوجية ويمثل فرصة للقاء بين المشترين والمصنعين والصناعيين في قطاع الصناعات الغذائية البيولوجية من عدة بلدان في العالم، كما أنه فرصة للموزعين والمراكز التجارية والجمعيات للتعرف على آخر مستجدات هذا المجال

ومن المنتظر وفق بلاغ صادر اليوم الخميس، عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ،أن يشارك في هذا الحدث عارضون وزوار مهتمين بقطاع مستحضرات التجميل البيولوجية والطبيعية ، إضافة إلى الفاعلين على المستويين الجهوي والوطني والدولي

