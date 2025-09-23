Babnet   Latest update 07:34 Tunis

العودة المدرسية والجامعية،ومكافحة الفساد،وتلافي عديد النقائص ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d23400edf955.03264491_knqmlphijogfe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 06:25
      
استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله أمس الاثنين بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ،عديد المواضيع من بينها العودة المدرسية والجامعية ،ومكافحة الفساد ،وتلافي عديد النقائص في بعض الجهات،خاصة في مجال النقل والتعهّد بالمؤسّسات التربوية ،ومؤسّسات التعليم العالي

كما أوضح رئيس الدّولة أنّ دعاة الردّة من الدّاخل والخارج توهّموا ولا زالوا في غيّهم يتوهمون أنّهم نصبوا الفخاخ ولكنّهم وقعوا في ما نصبوه، فازدادوا خزيًا وذُلاّ وعارًا، والشّعب التونسي مُدرك لحقائق الأمور بكلّ تفاصيلها،ويعلم علم اليقين أنّ هؤلاء كانوا ولا زالوا يقولون ما لا يفعلون ،ويعتقدون أنّهم فوق المحاسبة وفوق القانون



