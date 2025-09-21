نابل : المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يندد بحرق النفايات في "وادي ليمام" ويدعو السلطات إلى إيجاد بديل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d06bef72e445.15677988_eijgklfphqmno.jpg width=100 align=left border=0>

استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأحد، حرق النفايات في مصب "وادي ليمام" العشوائي الواقع بين مدينتي قليبية وأزمور (ولاية نابل)، مؤكدًا أن هذه الممارسة تعرض صحة المواطنين للخطر.



وفي بيان صدر عقب انتشار صور ومقاطع فيديو تُظهر حرق النفايات في هذا المصب، أشار المنتدى إلى أنه اتصل بعدد من سكان المنطقة الذين أعربوا عن استيائهم من استمرار إلقاء النفايات بشكل عشوائي في مصب وادي ليمام، الذي يستقبل جميع أنواع النفايات المنزلية والصناعية والطبية، في "انتهاك صارخ للقوانين البيئية ولحق السكان في بيئة صحية".

