الرابطة 2 : النتائج و الترتيب
انطلقت منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لموسم 2025-2026 بإجراء مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعتين الأولى والثانية، يومي السبت 20 والأحد 21 سبتمبر، على أن تختتم الجولة بلقاء سبورتينغ بن عروس ومحيط قرقنة يوم الاثنين 22 سبتمبر.
المجموعة الثانية (الأحد 21 سبتمبر 2025)
* القلعة الرياضية – جمعية أريانة 2-1
* سبورتينغ المكنين – أولمبيك سيدي بوزيد 4-0
* تقدّم ساقية الداير – اتحاد قصور الساف 2-1
* نسر جلمة – هلال الرديف 0-1
* مستقبل القصرين – جندوبة الرياضية 0-0
* الملعب القابسي – النادي القربي 4-0
* قوافل قفصة – أمل بوشمة 1-1
الترتيب – المجموعة الثانية
1. الملعب القابسي – 3 نقاط
2. سبورتينغ المكنين – 3 نقاط
3. القلعة الرياضية – 3 نقاط
4. تقدّم ساقية الداير – 3 نقاط
5. هلال الرديف – 3 نقاط
6. قوافل قفصة – 1 نقطة
7. أمل بوشمة – 1 نقطة
8. مستقبل القصرين – 1 نقطة
9. جندوبة الرياضية – 1 نقطة
10. جمعية أريانة – 0 نقطة
11. اتحاد قصور الساف – 0 نقطة
12. نسر جلمة – 0 نقطة
13. النادي القربي – 0 نقطة
14. أولمبيك سيدي بوزيد – 0 نقطة
المجموعة الأولى (السبت 20 سبتمبر 2025)* اتحاد بوسالم – اتحاد تطاوين 1-1
* هلال مساكن – جمعية مقرين 2-1
* مكارم المهدية – نادي حمام الأنف 2-1
* بعث بوحجلة – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة 1-0
* سكك الحديد الصفاقسي – هلال الشابة 0-0
* كوكب عقارب – أمل حمام سوسة 1-1
الاثنين 22 سبتمبر 2025
* سبورتينغ بن عروس – محيط قرقنة (ملعب الهادي بن رمضان برادس)
الترتيب – المجموعة الأولى (في انتظار استكمال الجولة)
1. هلال مساكن – 3 نقاط
2. مكارم المهدية – 3 نقاط
3. بعث بوحجلة – 3 نقاط
4. كوكب عقارب – 1 نقطة
5. أمل حمام سوسة – 1 نقطة
6. اتحاد بوسالم – 1 نقطة
7. اتحاد تطاوين – 1 نقطة
8. هلال الشابة – 1 نقطة
9. سكك الحديد الصفاقسي – 1 نقطة
10. محيط قرقنة – 0 نقطة (مباراة مؤجلة)
11. سبورتينغ بن عروس – 0 نقطة (مباراة مؤجلة)
12. نادي حمام الأنف – 0 نقطة
13. جمعية مقرين – 0 نقطة
14. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – 0 نقطة
