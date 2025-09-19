Babnet   Latest update 15:04 Tunis

تونس تنجح في احتواء ظاهرة الجراد لكن يبقى الحذر ضروري (مرصد الفلاحة)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d57f4e96b166.41683233_iqhnlmgefjpko.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 14:31 قراءة: 1 د, 31 ث
      
سمحت عمليّات مقاومة الجراد، الذي تم رصد أوّل مجموعات منه يوم 12 مارس 2025 في جنوب تونس، باحتواء انتشاره والتقليص بشكل كبير من مخاطر تسببه في خسائر فلاحية، وفق المرصد الوطني للفلاحة.

واستمرت تدخلات السلطات لمدّة ثلاثة أشهر على مساحة إجمالية زادت عن 20800 هكتار، وتركزت في ولايات قبلي وتطاوين ومدنين، الأكثر تضررا، بحسب ما أورده المرصد ضمن نشريته الشهرية، صدرت الجمعة.



ومكنت عمليات المعالجات باستهداف الجراد في جميع مراحل نموه، من الجراد البالغ إلى اليرقات.

وابتداء من النصف الثاني من جوان 2025، ساهم جفاف التربة واختفاء الغطاء النباتي، في الجنوب، في رحيل المجموعات المتبقية من الجراد إلى مناطق التكاثر الصيفية الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي (مالي والنيجر وتشاد).

"مع ذلك، فإن الظرف المناخي ونزول الأمطار في هذه المناطق ينذر بخطر التكاثر مجددا وبالتالي توقع عودة الجراد في خريف 2025"، بحسب الوثيقة ذاتها.

في مواجهة استمرار هذا التهديد، تواصل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري استعداداتها في مجال المراقبة والرصد والتخطيط اللوجستي لضمان استجابة سريعة ومنسقة في حالة ظهور الجراد من جديد.

والجدير بالذكر أن تونس واجهت، بين مارس وجوان 2025، الجراد المهاجر القادم من ليبيا والجزائر. وتندرج الظاهرة في سياق إقليمي يتسم بتكرار ظهور بؤر الجراد في البلدان المجاورة ومناطق الساحل، مما يجعل منها خطرا فلاحيا عابرا للحدود.

ولا يتعلّق الأمر بالمرّة الأولى، التّي تتعرض فيها تونس لظهور الجراد. فقد شهدت البلاد عدّة موجات، لا سيما في 1987 /1988 و2004 /2005، مما تسبب في خسائر فلاحية كبيرة وشن حملات مكافحة واسعة النطاق.

وقد تم إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة هذه الآفة فور اكتشاف المجموعات الأولى، وفق المرصد الوطني للفلاحة. وشملت الحملة ستّ ولايات في الجنوب وهي تطاوين، ومدنين، وقبلي، وتوزر، وقابس وجنوب سيدي بوزيد. كما جرت متابعة مكثفة وعمليات رش للمناطق، حيث تمّ اكتشاف الجراد.

وتعد تونس عضوا ضمن لجنة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وعملت بتنسيق وثيق مع الجزائر وموريتانيا والهيئات المتخصصة التابعة للفاو.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315110


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 سبتمبر 2025 | 27 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:42
12:20
06:05
04:38
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
32°-23
33°-22
33°-22
30°-22
  • Avoirs en devises
    25119,1

  • (18/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42550 DT        1$ =2,89525 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    