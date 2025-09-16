الوكالة الوطنية لحماية المحيط تسلط الضوء خلال ندوة على جهود تونس لحماية طبقة الاوزون طيلة 4 عقود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c998cbc86db8.29884736_njipfelkhoqmg.jpg width=100 align=left border=0>

نظمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت إشراف وزارة البيئة ،الثلاثاء، ندوة لتسليط الضوء على المجهودات الوطنية المبذولة في مجال حماية طبقة الأوزون طيلة 4 عقود من الزمن والبرامج المتواصلة الجاري تنفيذها بالشراكة مع الهيئات الأممية.

وتاتي هذه الندوة في اطار إحياء اليوم العالمي للأوزون والذكرى الأربعين لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون ( 1985-2025 ) و قد انتظمت تحت شعار "40 عامًا على اتفاقية فيينا: من المعرفة العلمية إلى التحرك العالمي"

وشكلت الندوة فرصة هامة لاستعراض مدى التقدّم الذي أحرزه البرنامج الوطني لإزالة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون منذ انضمام تونس إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال سنة 1989.

