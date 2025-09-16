على هامش مشاركته في القمة العالمية للبيو تكنولوجيا بسيول: وزير الصحة يبحث ونظيرته بكوريا الجنوبية تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي
التقى وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، اليوم الثلاثاء، وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية بجمهورية كوريا الجنوبيّة، جونغ أون-كيونغ، وذلك في إطار مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة من القمة العالمية للبيو تكنولوجيا التي ستنعقد يوم 17 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكورية سيول.
ومثّل هذا اللّقاء، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة، مناسبة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في القطاع الصحي، حيث تم تناول جملة من المحاور الهامة والمشاريع المستقبلية المشتركة، من بينها تطوير المنظومة الصحيّة والمستشفى الرّقمي بوزارة الصحّة وتطوير الجراحة الروبوتية والذكاء الإصطناعي في المجال الطبّي والطب الدقيق والطب عن بعد.
ومثّل هذا اللّقاء، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة، مناسبة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في القطاع الصحي، حيث تم تناول جملة من المحاور الهامة والمشاريع المستقبلية المشتركة، من بينها تطوير المنظومة الصحيّة والمستشفى الرّقمي بوزارة الصحّة وتطوير الجراحة الروبوتية والذكاء الإصطناعي في المجال الطبّي والطب الدقيق والطب عن بعد.
كما تناول الطرفان موضوع تبادل الكفاءات الطبيّة والهندسيّة بين البلدين والتعاون في مجال الصناعات الدوائيّة والبيولوجيّة.
وأكّد وزير الصحّة أنّ هذه الزيارة تعكس رؤية تونس لتكريس التكنولوجيا في خدمة صحّة المواطن والتطلّع إلى تنفيذ مشاريع متطوّرة تعزّز التعاون الثنائي في المستقبل القريب.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314940