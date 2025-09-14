مشروع من "حقي نقرا " يوفر 100 مساعدة مدرسية لتلاميذ من مدرستي بئر العش وسيدى نصر بقبلاط من ولاية باجة
حلت اليوم الاحد بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة، قافلة مساعدات مدرسية شملت تلاميذ من المدرستين الابتدائيتين بئر العش وسيدى نصر، من خلال توزيع 100 مساعدة وهدية مدرسية تتمثل فى محفظة بها جميع المستلزمات المدرسية وهدايا.
وتندرج هذه القافلة ضمن مشروع "من حقي نقرا" الذى تنفذه جمعية "معا للمواطنة والتغيير" بالشراكة مع وزارة التربية للسنة الخامسة على التوالي، وهو مشروع يهدف الى الحد من الانقطاع المدرسي فى صفوف تلاميذ الاحياء الشعبية والمناطق النائية والحدودية.
وبين رئيس جمعية "معا للمواطنة والتغيير" محمد اولاد رحيلة لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء ان زيارة مدرسة بئر العش اليوم الاحد لتوزيع هدايا مختلفة للاطفال يندرج ضمن مقاربة قانونية وانسانية للجمعية تهدف الى تمكين فئات مختلفة من الاطفال فى تونس من حقوقهم فى التعليم، مضيفا ان الجمعية تدخلت فى نطاق مشروع "من حقي نقرا" وطيلة 5 سنوات في 17 مدرسة موزعة على 12 ولاية لتمكين 2000 تلميذ من المساعدات.
وتشمل تدخلات المشروع خلال السنة الحالية معتمدية قبلاط من ولاية باجة وعدة مناطق بولايات تونس الكبرى، وفق ذات المتحدث.
من جهة اخرى، أفادت معتمدة قبلاط، حنان رفراف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الاحد بانه تمت تغطية حاجيات كل التلاميذ الذين يستحقون لمساعدات بقبلاط تقريبا وذلك من خلال المساعدات التى توفرها الدولة ومن خلال تدخلات عدد من الجمعيات ومنها نادي "انتركات" الذى وفر امس السبت 150 مساعدة لفائدة تلاميذ مدينة قبلاط وخاصة مدرسة ابن خلدون.
