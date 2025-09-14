مشروع من "حقي نقرا " يوفر 100 مساعدة مدرسية لتلاميذ من مدرستي بئر العش وسيدى نصر بقبلاط من ولاية باجة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f4a3fad8e6031.22763805_gnhomlfkqeipj.jpg width=100 align=left border=0>

حلت اليوم الاحد بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة، قافلة مساعدات مدرسية شملت تلاميذ من المدرستين الابتدائيتين بئر العش وسيدى نصر، من خلال توزيع 100 مساعدة وهدية مدرسية تتمثل فى محفظة بها جميع المستلزمات المدرسية وهدايا.



وتندرج هذه القافلة ضمن مشروع "من حقي نقرا" الذى تنفذه جمعية "معا للمواطنة والتغيير" بالشراكة مع وزارة التربية للسنة الخامسة على التوالي، وهو مشروع يهدف الى الحد من الانقطاع المدرسي فى صفوف تلاميذ الاحياء الشعبية والمناطق النائية والحدودية.

