Babnet   Latest update 20:41 Tunis

مشروع من "حقي نقرا " يوفر 100 مساعدة مدرسية لتلاميذ من مدرستي بئر العش وسيدى نصر بقبلاط من ولاية باجة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f4a3fad8e6031.22763805_gnhomlfkqeipj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 19:12 قراءة: 1 د, 5 ث
      
حلت اليوم الاحد بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة، قافلة مساعدات مدرسية شملت تلاميذ من المدرستين الابتدائيتين بئر العش وسيدى نصر، من خلال توزيع 100 مساعدة وهدية مدرسية تتمثل فى محفظة بها جميع المستلزمات المدرسية وهدايا.

وتندرج هذه القافلة ضمن مشروع "من حقي نقرا" الذى تنفذه جمعية "معا للمواطنة والتغيير" بالشراكة مع وزارة التربية للسنة الخامسة على التوالي، وهو مشروع يهدف الى الحد من الانقطاع المدرسي فى صفوف تلاميذ الاحياء الشعبية والمناطق النائية والحدودية.



وبين رئيس جمعية "معا للمواطنة والتغيير" محمد اولاد رحيلة لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء ان زيارة مدرسة بئر العش اليوم الاحد لتوزيع هدايا مختلفة للاطفال يندرج ضمن مقاربة قانونية وانسانية للجمعية تهدف الى تمكين فئات مختلفة من الاطفال فى تونس من حقوقهم فى التعليم، مضيفا ان الجمعية تدخلت فى نطاق مشروع "من حقي نقرا" وطيلة 5 سنوات في 17 مدرسة موزعة على 12 ولاية لتمكين 2000 تلميذ من المساعدات.
وتشمل تدخلات المشروع خلال السنة الحالية معتمدية قبلاط من ولاية باجة وعدة مناطق بولايات تونس الكبرى، وفق ذات المتحدث.
من جهة اخرى، أفادت معتمدة قبلاط، حنان رفراف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الاحد بانه تمت تغطية حاجيات كل التلاميذ الذين يستحقون لمساعدات بقبلاط تقريبا وذلك من خلال المساعدات التى توفرها الدولة ومن خلال تدخلات عدد من الجمعيات ومنها نادي "انتركات" الذى وفر امس السبت 150 مساعدة لفائدة تلاميذ مدينة قبلاط وخاصة مدرسة ابن خلدون.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314840


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 سبتمبر 2025 | 22 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:30
15:47
12:22
06:01
04:33
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet35°
27° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-22
33°-24
33°-25
32°-24
29°-23
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    