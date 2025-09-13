Babnet   Latest update 13:36 Tunis

جسر بنزرت الجديد: تقدّم أشغال القسط الثاني بنسبة 7 بالمائة وإنهاء الأشغال في سبتمبر 2027

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6595c16fc11690.17592309_emphkqoljfnig.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 13:03
      
وات - أفادت المديرة العامة لوحدة إنجاز جسر بنزرت بوزارة التجهيز والإسكان، ليليا السيفاوي، أن نسبة تقدم إنجاز القسط الثاني من المشروع، والمتمثل في الجسر الرئيسي على مستوى قنال الملاحة الذي تتولّى إنجازه شركة المقاولات الصينية، بلغت 7 بالمائة إلى حدود سبتمبر 2025.

وأوضحت السيفاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء, أن القسط الأول المتعلق بإنجاز طريق سريعة بطول 4,7 كلم مجهزة بثلاثة محولات، حقق تقدماً بنسبة 65 بالمائة، في حين بلغ القسط الثالث، المتمثل في طريق سريعة بطول 2,7 كلم، نسبة إنجاز 70 بالمائة.



وأضافت أن جسر بنزرت الجديد يُصنَّف الأول إفريقياً والثاني عالمياً من حيث خصائصه التقنية، حيث سيكون جسراً مزدوجاً بهيكل معدني ومبلطاً بالخرسانة المسلحة، ويرتفع 56 متراً فوق سطح الأرض، ما سيسمح بعبور جميع أصناف البواخر.

وبيّنت أن الأشغال الخاصة بالقسط الثاني انطلقت يوم 18 جويلية 2024 بآجال تعاقدية تقدَّر بـ 38 شهراً، على أن تنتهي في سبتمبر 2027، فيما تُقدّر كلفة إنجازه بـ 611 مليون دينار، في إطار كلفة جملية للمشروع تناهز 750 مليون دينار.

ومن المنتظر أن يكون القسط الأول جاهزاً في أفريل 2026، والقسط الثالث في جوان 2026. وأشارت السيفاوي إلى أن طرقات الربط ستدخل حيز الاستغلال قبل استكمال الجسر الرئيسي، مما سيوفر مدخلين جديدين لمنطقتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان ويساهم في تخفيف الضغط المروري بالمنطقة.


Babnet

