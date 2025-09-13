جسر بنزرت الجديد: تقدّم أشغال القسط الثاني بنسبة 7 بالمائة وإنهاء الأشغال في سبتمبر 2027

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6595c16fc11690.17592309_emphkqoljfnig.jpg width=100 align=left border=0>

وات - أفادت المديرة العامة لوحدة إنجاز جسر بنزرت بوزارة التجهيز والإسكان، ليليا السيفاوي، أن نسبة تقدم إنجاز القسط الثاني من المشروع، والمتمثل في الجسر الرئيسي على مستوى قنال الملاحة الذي تتولّى إنجازه شركة المقاولات الصينية، بلغت 7 بالمائة إلى حدود سبتمبر 2025.



وأوضحت السيفاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء, أن القسط الأول المتعلق بإنجاز طريق سريعة بطول 4,7 كلم مجهزة بثلاثة محولات، حقق تقدماً بنسبة 65 بالمائة، في حين بلغ القسط الثالث، المتمثل في طريق سريعة بطول 2,7 كلم، نسبة إنجاز 70 بالمائة.

