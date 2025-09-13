Babnet   Latest update 14:53 Tunis

إحياء أربعينية فاضل الجزيري الأسبوع القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6899a346db6c98.18712881_pnlgjqmfeiokh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 13:52
      
بمناسبة إحياء أربعينيته، تنظم وزارة الشؤون الثقافية على مدى يومين تكريمًا لرجل المسرح والسينما فاضل الجزيري (1948-2025).
وسيقام هذا التكريم، الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس والمسرح الوطني التونسي، يومي الجمعة 19 والسبت 20 سبتمبر، على التوالي بدار الثقافة ابن رشيق ومسرح الفن الرابع، الكائنين بشارع باريس في تونس العاصمة.


ووفقًا للبرنامج الذي نُشر مساء يوم الجمعة على موقع الوزارة، سيحتضن كل من الفضائين الثقافيين حفل تأبين ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً (17:00)، تُقدّم خلاله شهادات حيّة تكريمًا لروح الراحل فاضل الجزيري.


وبهذه المناسبة، ستشهد دار الثقافة ابن رشيق أيضًا معرضًا فنيًا، وعرض فيلم وثائقي، وتوقيع كتاب تكريمي.
أما قاعة الفن الرابع، فستحتضن برمجة فنية تتضمن بشكل خاص مسرحية "جارتي العزيزة" وهي آخر إبداعات فاضل الجزيري التي تمزج بين المسرح والرقص، والتي عُرضت عشية وفاته على خشبة المسرح بمهرجان الحمامات الدولي.

وُلد فاضل الجزيري عام 1948 بتونس، وتوفي يوم الاثنين 11 أوت 2025 بمنزله العائلي بالعاصمة و رحل عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
وكان الجزيري فنانًا وممثلًا ومخرجًا ومنتجًا للمسرح والعروض الموسيقية والأعمال السينمائية، وشكّل علامة فارقة في تاريخ المسرح والسينما في تونس، بعد مسيرة حافلة تجاوزت الخمسين عامًا من الإبداع والتجديد.
وقد ترك فاضل الجزيري وراءه إرثًا فنيًا ثريًا ومتنوعًا ترك بصمة عميقة في الثقافة التونسية وكان فنانا ملتزما وصاحب رؤية، وقد استطاع من خلال مسرحياته وأفلامه وعروضه أن يتناول بقوة ودقة قضايا المجتمع الكبرى.
واسس الجزيري مشروع حلمه، "مركز الفنون بجربة"، الذي تم تدشينه في 10 نوفمبر 2022، للمساهمة في تحقيق لامركزية العرض الفني والثقافي.


Babnet

