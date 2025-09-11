Babnet   Latest update 21:05 Tunis

مدنين: اسناد رخص التاكسي الفردي بكامل معتمديات الولاية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3bc76a1f7d4.11186672_mjgfhknopiqel.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 20:43
      
صادقت اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل بمدنين خلال جلسة عقدتها مساء امس الاربعاء، باشراف والي مدنين وليد الطبوبي، على القائمة النهائية للمتحصلين على رخص التاكسي الفردي، والتي بلغ عددها 155 رخصة بمختلف المعتمديات، تم نشرها في قائمات اسمية على الصفحة الرسمية للولاية.
وتوزعت هذه الرخص حسب المعتمديات بين 49 رخصة بين معتمديتي مدنين الشمالية والجنوبية و35 رخصة بمعتمدية جرجيس و16 رخصة بمعتمدية بن قردان و5 رخص بمعتمدية بني خداش، الى جانب 24 رخصة بمعتمدية جربة حومة السوق و16 رخصة بجربة ميدون و6 رخص بجربة اجيم مع رخص لذوي الاحتياجات الخصوصية.
كما نظرت اللجنة في اجتماعها في مطلب لتغيير خط جولان رخصة لواج ودراسة مطالب الحصول على شهائد تاهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي لاقتناء سيارات النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص.


الخميس 11 سبتمبر 2025 | 19 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 65
