المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 (حتى 10 سبتمبر 2025)

Publié le Jeudi 11 Septembre 2025
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنّ عدد المنتخبات التي ضمنت تأهلها رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في كندا والولايات المتحدة والمكسيك قد ارتفع إلى 18 منتخبًا من أصل 48 منتخبًا سيشاركون في البطولة، وذلك مع نهاية فترة التوقف الدولي (1 – 9 سبتمبر 2025).

قائمة المنتخبات المتأهلة حتى الآن:


* المستضيفة: كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك

* الاتحاد الآسيوي (AFC): أستراليا، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، اليابان
* الاتحاد الأفريقي (CAF): تونس، المغرب
* اتحاد أمريكا الجنوبية (CONMEBOL): الأرجنتين، الإكوادور، البرازيل، الأوروغواي، باراغواي
* اتحاد أوروبا (UEFA): فرنسا، إسبانيا، البرتغال، بلجيكا، ألمانيا، إنقلترا

بذلك يصل العدد إلى 18 منتخبًا متأهلاً، في انتظار استكمال بقية التصفيات المؤهلة إلى المونديال.


