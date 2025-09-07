تشريعية جزئية : انتهاء عمليات التصويت في دائرة دقاش حامة الجريد تمغزة ونسبة الاقتراع ناهزت 17,40 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/dghech-660x330.jpg width=100 align=left border=0>

أغلقت مراكز الاقتراع بالدائرة الانتخابية دقاش حامة الجريد تمغزة من ولاية توزر أبوابها مع الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد بتسجيل نسبة اقتراع أولية ناهزت 17,40 بالمائة، حيث أدلى قرابة خمسة آلاف ناخب بأصواتهم من جملة 28731 ناخبا مسجلا، وفق ما ذكره المدير الجهوي للانتخابات فوزي الفضيلي في تصريح لـ(وات).

وشهدت الدائرة المذكورة اليوم الأحد إجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الجزئية لاختيار ممثلها بمجلس النواب بعد إجراء الدور الأول يوم 17 أوت الماضي، على أن يقع الاعلان عن النتائج الأولية في ندوة صحفية تعقد بعد ظهر غد الاثنين بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر.

وذكر المصدر ذاته أن يوم الاقتراع شهد "ظروفا عادية" بفتح جميع المراكز وغلقها في التوقيت المحدد لها دون تسجيل ما من شأنه تعطيل عملية التصويت وتوفير جميع مستلزمات العملية الانتخابية من الناحية المادية واللوجستية والبشرية.