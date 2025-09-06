الخطوط التونسية تسجّل خسائر صافية بـ 335 مليون دينار مع نهاية 2021

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc394e1279a8.39673368_mfqjknhipgloe.jpg width=100 align=left border=0>

نشرت شركة الخطوط التونسية، مساء الجمعة على موقع بورصة تونس، بياناتها المالية إلى حدود 31 ديسمبر 2021، والتي أظهرت تسجيل نتيجة صافية سلبية بقيمة 335 مليون دينار.



وأفادت المعطيات المالية للشركة أنّ العائدات ارتفعت بنسبة 20,7 بالمائة، لتنتقل من 530,6 مليون دينار سنة 2020 إلى 640,5 مليون دينار في سنة 2021. ويعود هذا التطوّر أساسًا إلى تحسّن عائدات نشاط النقل الجوي خلال السنة نفسها، حيث ارتفعت الإنتاجية الإجمالية بنسبة 5 بالمائة وعدد المسافرين بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

