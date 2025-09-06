Babnet   Latest update 14:47 Tunis

الخطوط التونسية تسجّل خسائر صافية بـ 335 مليون دينار مع نهاية 2021

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc394e1279a8.39673368_mfqjknhipgloe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Septembre 2025 - 14:24 قراءة: 0 د, 35 ث
      
نشرت شركة الخطوط التونسية، مساء الجمعة على موقع بورصة تونس، بياناتها المالية إلى حدود 31 ديسمبر 2021، والتي أظهرت تسجيل نتيجة صافية سلبية بقيمة 335 مليون دينار.

وأفادت المعطيات المالية للشركة أنّ العائدات ارتفعت بنسبة 20,7 بالمائة، لتنتقل من 530,6 مليون دينار سنة 2020 إلى 640,5 مليون دينار في سنة 2021. ويعود هذا التطوّر أساسًا إلى تحسّن عائدات نشاط النقل الجوي خلال السنة نفسها، حيث ارتفعت الإنتاجية الإجمالية بنسبة 5 بالمائة وعدد المسافرين بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2020.



كما تجدر الإشارة إلى أنّ رقم معاملات الناقلة الوطنية سجّل ارتفاعًا بنسبة 8 بالمائة خلال الربع الثاني من سنة 2025، ليبلغ 403,7 مليون دينار، مستفيدًا من زيادة عدد المسافرين الذي تجاوز 660 ألفًا خلال الفترة نفسها.

 
 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314406


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 سبتمبر 2025 | 14 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:42
15:54
12:25
05:54
04:25
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
36°-25
37°-28
40°-28
29°-23
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    