Babnet   Latest update 13:11 Tunis

بطولة اسطنبول للتحدي - معز الشرقي يخرج من الدور الاول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67968dbf2f7511.62279919_mjqognlfikpeh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Septembre 2025 - 13:10 قراءة: 0 د, 16 ث
      
خرج لاعب التنس التونسي معز الشرقي من الدور الاول لبطولة اسطنبول للتحدي التي تقام من 31 أوت الى 7 سبتمبر اثر خسارته اليوم الثلاثاء امام الأردني عبد الله شلباية المصنف 351 عالميا بنتيجة 4-6 و4-6.
يذكر أنّ الشرقي كان توّج خلال شهر أوت الماضي ببطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان وبدورة التحدي بمدينة بورتو بالبرتغال.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314247


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 | 10 ربيع الأول 1447
انتهاء أوسّو
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:48
15:58
12:26
05:51
04:21
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-24
30°-22
32°-22
31°-23
36°-24
  • Avoirs en devises
    24886,3

  • (01/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39686 DT        1$ =2,91188 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/09)   885,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    