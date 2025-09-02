بطولة اسطنبول للتحدي - معز الشرقي يخرج من الدور الاول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67968dbf2f7511.62279919_mjqognlfikpeh.jpg width=100 align=left border=0>

خرج لاعب التنس التونسي معز الشرقي من الدور الاول لبطولة اسطنبول للتحدي التي تقام من 31 أوت الى 7 سبتمبر اثر خسارته اليوم الثلاثاء امام الأردني عبد الله شلباية المصنف 351 عالميا بنتيجة 4-6 و4-6.

يذكر أنّ الشرقي كان توّج خلال شهر أوت الماضي ببطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان وبدورة التحدي بمدينة بورتو بالبرتغال.