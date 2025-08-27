رئيسة الحكومة تؤكد أهمية النتائج التي حققها البنك المركزي وضرورة التعويل على الذات في ظل دور محوري للبنك في معاضدة جهود الدولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68af76178247e2.51084315_fliojgnpehkmq.jpg width=100 align=left border=0>

أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أهمية النتائج التي حققها البنك المركزي التونسي وخاصة التحكم في التضخم وسعر الصرف ومخزون العملة الصعبة وهي مؤشرات تتطلب مزيد التعويل على الذات.

ودعت الزعفراني الزنزري، خلال إستقبالها بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024، الى مزيد تكثيف المجهودات لتحقيق الملائمة بين النمو الاقتصادي والعدالة الإجتماعية مع تدعيم ركائز الدولة الإجتماعية.

وشكل اللقاء فرصة أكّدت خلالها رئيسة الحكومة، الدّور المحوري الذي تقوم به مؤسسة البنك المركزي التونسي في معاضدة مجهودات الدّولة في المجالين النقدي والإقتصادي.

