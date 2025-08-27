تونس ضيف شرف معرض بلغراد الدولي للكتاب 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68af59cba199d6.91431180_pngmfoqklihje.jpg width=100 align=left border=0>

ستحل تونس"ضيف شرف" في الدورة 68 من معرض بلغراد الدولي للكتاب، الذي سيقام في بلغراد عاصمة صربيا من 25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026.

واستعدادا لهذه المشاركة، انعقدت اليوم الأربعاء 27 أوت بمقر وزارة الشؤون الثقافية جلسة عمل بإشراف الوزيرة أمينة الصرارفي، خُصصت لمتابعة التحضيرات والبرمجة الخاصة بهذا الحدث، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.

وقد استعرض الاجتماع مختلف المقترحات المتعلقة ببرمجة الجناح التونسي الذي سيمتد على مساحة 200 متر مربع، إلى جانب مناقشة الأسماء المرشحة من كتّاب وباحثين وفنانين للمشاركة في الفعاليات الموازية. كما تطرق الحضور إلى الجوانب التنظيمية واللوجستية، فضلا عن إعداد برنامج ثقافي مواز يتضمن ندوات أدبية ولقاءات فكرية وعروضا فنية.