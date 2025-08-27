Babnet   Latest update 21:06 Tunis

تونس ضيف شرف معرض بلغراد الدولي للكتاب 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68af59cba199d6.91431180_pngmfoqklihje.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 21:06 قراءة: 0 د, 29 ث
      
ستحل تونس"ضيف شرف" في الدورة 68 من معرض بلغراد الدولي للكتاب، الذي سيقام في بلغراد عاصمة صربيا من 25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026.
واستعدادا لهذه المشاركة، انعقدت اليوم الأربعاء 27 أوت بمقر وزارة الشؤون الثقافية جلسة عمل بإشراف الوزيرة أمينة الصرارفي، خُصصت لمتابعة التحضيرات والبرمجة الخاصة بهذا الحدث، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.
وقد استعرض الاجتماع مختلف المقترحات المتعلقة ببرمجة الجناح التونسي الذي سيمتد على مساحة 200 متر مربع، إلى جانب مناقشة الأسماء المرشحة من كتّاب وباحثين وفنانين للمشاركة في الفعاليات الموازية. كما تطرق الحضور إلى الجوانب التنظيمية واللوجستية، فضلا عن إعداد برنامج ثقافي مواز يتضمن ندوات أدبية ولقاءات فكرية وعروضا فنية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313978


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 27 أوت 2025 | 4 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:28
18:57
16:02
12:28
05:46
04:15
الرطــوبة:
% 79
Babnet
Babnet42°
29° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-27
38°-27
32°-26
32°-24
33°-23
  • Avoirs en devises
    24803,0

  • (27/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36092 DT        1$ =2,91904 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/08)   1217,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    