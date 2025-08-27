Babnet   Latest update 18:45 Tunis

بورصة تونس: "توننداكس" يقفل معاملات الاربعاء مرتفعا بنسبة 5ر0 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 17:12 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أقفل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس "توننداكس"، حصة الاربعاء، على منحى ايجابي ليرتفع بنسبة 5ر0 بالمائة، ويدرك النقطة 4ر11924، في ظل معاملات هزيلة لم تتجاوز عبتة 3ر3 ملايين دينار، حسب الوسيط بالبورصة "  "التونسيّة للأوراق المالية
 
  وعاد افضل اداء خلال الحصة، الى سهم شركة مونوبري"، ليتطور بنسبة 4ر4 بالمائة، منهيا في  مستوى 480ر6 دينار، وسط معاملات ضعيفة لم تتخطى 3 الاف دينار.



وتموقع  سهم  البنك الوطني الفلاحي في خانة الاسهم الاكثر ارتفاعا، مع اقفال الحصة، ليرتفع بنسبة 2ر4 بالمائة، ويدرك سعره قيمة 940ر8 وليراكم السهم معاملات بقيمة 163 الف دينار.

في المقابل، تدحرج سهم الشركة العصرية للخزف، خلال الحصّة، وفقد 9ر3  بالمائة من قيمته،واختتم عند سعر 490ر0 دينار، ولم يجذب السهم سوى 4 الاف دينار.

وتقهقر سعر سهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية، بدوره بنسبة 4ر3 بالمائة، ليقفل عند سعر 250ر2 دينار ومعاملات في حدود 19 الف دينار.

وحاز سهم شركة صنع المشروبات بتونس على النصيب الأوفر من المعاملات، ليستحوذ السهم على معاملات بقيمة 540 الف دينار، واختتم الحصّة على ارتفاع قدره 9ر1 بالمائة فيما أدرك سعره مستوى 640ر12 دينار


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313975


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 27 أوت 2025 | 4 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:28
18:57
16:02
12:28
05:46
04:15
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet42°
31° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-27
38°-28
31°-26
32°-24
34°-23
  • Avoirs en devises
    24803,0

  • (27/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36092 DT        1$ =2,91904 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/08)   1217,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    