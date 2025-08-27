بورصة تونس: "توننداكس" يقفل معاملات الاربعاء مرتفعا بنسبة 5ر0 بالمائة

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس "توننداكس"، حصة الاربعاء، على منحى ايجابي ليرتفع بنسبة 5ر0 بالمائة، ويدرك النقطة 4ر11924، في ظل معاملات هزيلة لم تتجاوز عبتة 3ر3 ملايين دينار، حسب الوسيط بالبورصة " "التونسيّة للأوراق المالية



وعاد افضل اداء خلال الحصة، الى سهم شركة مونوبري"، ليتطور بنسبة 4ر4 بالمائة، منهيا في مستوى 480ر6 دينار، وسط معاملات ضعيفة لم تتخطى 3 الاف دينار.



وتموقع سهم البنك الوطني الفلاحي في خانة الاسهم الاكثر ارتفاعا، مع اقفال الحصة، ليرتفع بنسبة 2ر4 بالمائة، ويدرك سعره قيمة 940ر8 وليراكم السهم معاملات بقيمة 163 الف دينار.في المقابل، تدحرج سهم الشركة العصرية للخزف، خلال الحصّة، وفقد 9ر3 بالمائة من قيمته،واختتم عند سعر 490ر0 دينار، ولم يجذب السهم سوى 4 الاف دينار.وتقهقر سعر سهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية، بدوره بنسبة 4ر3 بالمائة، ليقفل عند سعر 250ر2 دينار ومعاملات في حدود 19 الف دينار.وحاز سهم شركة صنع المشروبات بتونس على النصيب الأوفر من المعاملات، ليستحوذ السهم على معاملات بقيمة 540 الف دينار، واختتم الحصّة على ارتفاع قدره 9ر1 بالمائة فيما أدرك سعره مستوى 640ر12 دينار