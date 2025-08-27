حجم الاستثمار المخصص لتأهيل البنية التحتية المدرسية خلال هذه السنة تجاوز 400 مليون دينار ( وزارة التربية )

تجاوز حجم الاستثمار الموجه لتأهيل البنية التحتية المدرسية استعدادا للسنة الدراسية الجديدة حدود الـ 400 مليون دينار ، تتوزع على أكثر من 100 مليون دينار تم تخصيصها للاحداثات الجديدة ، وأكثر من 300 مليون دينار تم تخصيصها لتوسعة المؤسسات التربوية وصيانتها وتجهيزها .



وخلال لقاء بممثلي عدد من وسائل الإعلام نظمته وزارة التربية اليوم الأربعاء بالإدارة الفرعية للمغازات بجهة مقرين من ولاية بن عروس ، وحضره عدد من المسؤولين على عدد من الإدارات المركزية بها ، تم استعراض كل التفاصيل المتعلقة بالاستعداد للعودة المدرسية والمجهودات الاستثنائية التي تم بذلها لدعم المرافق التربوية وتطويرها استعدادا للسنة الدراسية الجديدة 2025/2026 من حيث حجم الاستثمارات المتعلقة بالاحداثات الجديدة ، وعمليات التوسعة والصيانة ، والاقتناءات الجد يدة المرتبطة بكل التجهيزات التربوية .



وتتوزع هذه الاستثمارات وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للانباء "وات" مدير عام البناءات والتجهيز بوزارة التربية، انيس الكوكي، على مشاريع تهم احداثات جديدة، حيث تم الانتهاء من انجاز 17 مؤسسة تربوية جديدة من المنتظر أن تدخل حيز النشاط والاستغلال خلال السنة الدراسية الجديدة بكلفة إجمالية تجاوزت 49 مليون دينار.كما شملت هذه الاستثمارات، توسعة المؤسسات التربوية القائمة حيث تم الانتهاء من إنشاء 336 فضاء جديدا يشمل إضافة قاعات تدريس جديدة ومخابر ومركبات صحية وفضاءات رياضية وحجرات ملابس وغيرها من الفضاءات المدرسية ، وذلك استجابة لحاجيات هذه المؤسسات وتوسعة لطاقة استيعابها وتخفيفا للضغط عليها خاصة في المناطق التي تشهد تركزا سكانيا متزايدا.وفي ما يتعلق بتهيئة المدارس التربوية تشمل التدخلات وفق ذات المصدر مستويين يتعلق الأول بباب الندخلات العميقة وأعمال التهيئة الشاملة التي تتطلب استثمارات كبرى ترتبط بحجم التدخلات المنجزة ، لتشمل التدخلات في هذا الباب 325 مؤسسة تربوية بين ابتدائية وإعدادية وثانوية و يرتبط الثاني بالتدخلات العادية والدورية على غرار اشغال الدهان وتكتيم الأسطح، وأعمال النجارة وصيانة مختلف الشبكات وغيرها حيث تم التدخل في 600 مؤسسة تربوية.وبخصوص التجهيزات التربوية الجديدة المرتبطة بالأثاث المدرسي ، وصل حجم الاقتناءات من طاولات وكراسي ومعدات تمدرس داخل قاعات التدريس مخصصة للتلاميذ إلى أكثر من 85 ألف طاولة مزدوجة بمواصفات عصرية و5000 سبورة و2500 مجموعة مكتب مدرس وهو ما سيمكن من تجهيز 5700 قاعة تدريس على الأقل بمختلف المؤسسات التربوية .أما تجهيزات الإعلامية فقد تم رفع نسق حجم الاقتناءات المتعلقة بهذه المعدات ليصل مجموع الاقتناءات الجديدة من الحواسيب الى 29380 حاسوب محمول ، و17585 حاسوب مكتبي ، كما تم الترفيع في عدد المخابر المتنقلة لتصل الى 2260 مخبر إعلامية متنقل، هذا الى جانب 9360 جهاز بث رقمي و4600 آلة ناسخة، وسيتم الانتهاء من توزيع هذه المعدات وفق ذات المصدر على الإدارات الجهوية المعنية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم.وفي مايتعلق بالتأمين الذاتي للمؤسسات التربوية شرعت وزارة التربية خلال السنوات القليلة الماضية في اعتماد تجربة الحماية الذاتية للمؤسسات التربوية من خلال تركيز كاميرات مراقبة بهذه المؤسسات لتحقيق الجانب الحمائي من جهة، والحد من ظواهر التخريب والسرقة التي تتعرض لها هذه المؤسسات خلال فترات العطل المدرسية، وانطلقت الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية في تركيز هذه المعدات بالمؤسسات الإعدادية والثانوية ويتواصل حاليا وفي سياق الاستعداد للعودة المدرسية 2025/ 2026 تركيز هذه المعدات بـ590 مدرسة ابتدائية لتقارب نسبة التغطية حوالي ال20 بالمائة من مجمل المؤسسات التربوية على ان تتواصل هذه العملية خلال المخطط الاستثماري الجديد لتشمل باقي المؤسسات التربوية.