انطلاق الحملة الوطنية المجانية والإجبارية لتلقيح الحيوانات ضد داء الكلب غرة سبتمبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e0a806ec0104.01630818_nqkjofgelimph.jpg width=100 align=left border=0>

تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب بكافة ولايات الجمهورية، ابتداء من غرة سبتمبر القادم لتتواصل إلى موفى شهر اكتوبر 2025، وفق ما أعلنت عنه ، الاربعاء، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري



ويشار الى أن هذه الحملة مجانية وإجبارية في إطار البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب وأن فرق العمل الميداني تتنقل في جميع جهات الجمهورية للقيام بعملية التلقيح سواء في مراكز تجميع الحيوانات أو بالاتجاه مباشرة إلى التجمعات السكنية حسب برنامج عمل موضوع في الغرض من طرف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية





ودعت الوزارة في بلاغ صادر عنها، كافة المواطنين للمساهمة الفعالة في إنجاح هذه الحملة باصطحاب ومسك حيواناتهم وتسهيل عمل فرق التلقيح