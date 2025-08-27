Babnet   Latest update 14:16 Tunis

قابس: الادارة الجهوية للحماية المدنية تعد تطبيقة رقمية من أجل تطوير تدخلاتها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 14:07
      
عرضت الادارة الجهوية للحماية المدنية بقابس خلال جلسة عمل انعقدت، أمس الأربعاء، حول الاستعداد لموسم الأمطار، تطبيقة رقمية تعمل على انجازها من أجل استغلالها في تدخلاتها وأطلقت عليها اسم "استجابة".
وتهدف هذه التطبيقة الى تمكين أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة من الاطلاع الفوري على التدخلات والبلاغات الموجهة للحماية المدنية، والى توفير قاعدة بيانات محيّنة حول الامكانيات المتوفرة للتدخل، اضافة الى التحديد الدقيق لمواقع الحوادث والكوارث.
كما تهدف التطبيقة الى مزيد تحسين التنسيق بين الادارات، وتسهيل اعداد التقارير والمتابعات، والى اتخاذ القرار السريع عبر المعلومة الفورية، فضلا عن تقليص آجال التدخل واضفاء المزيد من النجاعة على التدخلات التي يتم القيام بها.

وتعمل الادارة الجهوية للحماية المدنية بقابس على أن تصبح هذه التطبيقة الأداة الرسمية والمحورية لتسيير الأزمات والكوارث جهويا وترمي الى تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني اضافة الى اعتمادها كأداة للتدريب والمحاكاة أثناء التمارين.

 


