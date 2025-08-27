اتحاد بن قردان يدعم خط وسطه بالجزائري عبد الوهاب مغزي بخوش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aeeda8aaeca9.73793211_mknogepjfilhq.jpg width=100 align=left border=0>

وقع الجزائري عبد الوهاب مغزي بخوش عقدا لموسمين انتقل بموجبه الى اتحاد بن قردان حسب ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق اليوم الأربعاء.

ويشغل بخوش صاحب الـ 20 عاما خطة متوسط ميدان وسبق له اللعب لفائدة اتحاد بسكرة الجزائري.

ويعد بخوش ثالث لاعب أجنبي ينشط في صفوف اتحاد بن قردان في الموسم الكروي الجديد 2025-2026 بعد الكاميروني جونيور بيدا والايفواري بريسنيل أرنود بانغا.

