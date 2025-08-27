اتحاد بن قردان يدعم خط وسطه بالجزائري عبد الوهاب مغزي بخوش
وقع الجزائري عبد الوهاب مغزي بخوش عقدا لموسمين انتقل بموجبه الى اتحاد بن قردان حسب ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق اليوم الأربعاء.
ويشغل بخوش صاحب الـ 20 عاما خطة متوسط ميدان وسبق له اللعب لفائدة اتحاد بسكرة الجزائري.
ويعد بخوش ثالث لاعب أجنبي ينشط في صفوف اتحاد بن قردان في الموسم الكروي الجديد 2025-2026 بعد الكاميروني جونيور بيدا والايفواري بريسنيل أرنود بانغا.
ويلاقي اتحاد بن قردان غدا الخميس الترجي الجرجيسي خارج ميدانه لحساب الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وبعد مرور ثلاث جولات، يملك فريق "الفرسان" 4 نقاط في رصيده جمعها من انتصار على الاولمبي الباجي 2-صفر وتعادل مع النجم الساحلي صفر-صفر وخسارة امام مستقبل المرسى صفر-1.
