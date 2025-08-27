جولة سياحية للفنانة أحلام للتعريف بالوجهة التونسية في المنطقة العربية
في إطار الجهود المتواصلة للتعريف بالوجهة التونسية عربياً، وخاصة في دول الخليج، وتعزيز إشعاعها كوجهة سياحية وثقافية متميزة، نظّمت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارتي الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والشؤون الثقافية، جولة سياحية للفنانة أحلام بمناسبة مشاركتها في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي.
محطات الجولة
ووفق بلاغ لوزارة السياحة, انطلقت الجولة من المدينة العتيقة بالعاصمة وجامع الزيتونة، حيث اطلعت الفنانة على أبرز معالمها التاريخية، ثم تواصلت بزيارة محلات الصناعات التقليدية التي تعكس أصالة الحرف التونسية، قبل أن تختتم في قصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، الذي يمثل أحد أبرز المعالم الثقافية والفنية.
