Babnet   Latest update 12:49 Tunis

جولة سياحية للفنانة أحلام للتعريف بالوجهة التونسية في المنطقة العربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aedbda502eb0.18109186_gjelmiophnkfq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 11:38 قراءة: 0 د, 45 ث
      
في إطار الجهود المتواصلة للتعريف بالوجهة التونسية عربياً، وخاصة في دول الخليج، وتعزيز إشعاعها كوجهة سياحية وثقافية متميزة، نظّمت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارتي الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والشؤون الثقافية، جولة سياحية للفنانة أحلام بمناسبة مشاركتها في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي.

محطات الجولة


ووفق بلاغ لوزارة السياحة, انطلقت الجولة من المدينة العتيقة بالعاصمة وجامع الزيتونة، حيث اطلعت الفنانة على أبرز معالمها التاريخية، ثم تواصلت بزيارة محلات الصناعات التقليدية التي تعكس أصالة الحرف التونسية، قبل أن تختتم في قصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، الذي يمثل أحد أبرز المعالم الثقافية والفنية.


إشعاع حضاري وثقافي

هذه الزيارة جسدت ثراء الموروث الحضاري والثقافي الذي تزخر به تونس، وأبرزت تنوع مقوماتها السياحية التي تجمع بين التاريخ، التراث، والحداثة، بما يعزز موقعها كوجهة مميزة على الخارطة السياحية العربية والعالمية.





Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313957


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 27 أوت 2025 | 4 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:28
18:57
16:03
12:28
05:46
04:15
الرطــوبة:
% 28
Babnet
Babnet41°
38° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-27
39°-27
33°-26
32°-24
32°-22
  • Avoirs en devises
    24772,7

  • (26/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36494 DT        1$ =2,90108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/08)   1217,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    