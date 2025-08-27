جولة سياحية للفنانة أحلام للتعريف بالوجهة التونسية في المنطقة العربية

في إطار الجهود المتواصلة للتعريف بالوجهة التونسية عربياً، وخاصة في دول الخليج، وتعزيز إشعاعها كوجهة سياحية وثقافية متميزة، نظّمت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارتي الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والشؤون الثقافية، جولة سياحية للفنانة أحلام بمناسبة مشاركتها في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي.



ووفق بلاغ لوزارة السياحة, انطلقت الجولة من، حيث اطلعت الفنانة على أبرز معالمها التاريخية، ثم تواصلت بزيارةالتي تعكس أصالة الحرف التونسية، قبل أن تختتم في، الذي يمثل أحد أبرز المعالم الثقافية والفنية.هذه الزيارة جسدتالذي تزخر به تونس، وأبرزتالتي تجمع بين التاريخ، التراث، والحداثة، بما يعزز موقعها كوجهة مميزة على الخارطة السياحية العربية والعالمية.