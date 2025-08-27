رابطة أبطال أوروبا: "يويفا" يكشف عن الكرة الرسمية لموسم 2025 – 2026
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأربعاء 27 أوت 2025 من مقره في نيون (سويسرا)، عن الكرة الرسمية الجديدة التي ستحمل اسم "يويفا برو"، والمخصّصة لمباريات رابطة أبطال أوروبا في موسم 2025 – 2026.
تصميم مستوحى من هوية البطولة
ونشر الحساب الرسمي للمسابقة على منصة "إكس" صورة الكرة الجديدة مرفقة بتعليق: "تبدأ هذه القصة بنجمة… نقدم لكم كرة مباريات رابطة أبطال أوروبا الجديدة يويفا برو".
وجاء التصميم مستوحى من هوية البطولة الأوروبية الأعرق، حيث تزين الكرة نجوم شعار رابطة الأبطال بتدرجات لونية عصرية وزاهية، تجسّد الحماس والإثارة المميّزين للمباريات الكبرى.
تقنيات متطورة للأداء المثاليالكرة الجديدة طُوّرت باستخدام تقنيات حديثة تهدف إلى:
* تحسين دقة التمريرات والتسديدات.
* تعزيز ثبات الكرة في الهواء.
* تقديم أفضل أداء ممكن للاعبين داخل المستطيل الأخضر.
