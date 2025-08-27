Babnet   Latest update 12:49 Tunis

رابطة أبطال أوروبا: "يويفا" يكشف عن الكرة الرسمية لموسم 2025 – 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aedc8e4b00e1.84813569_poefqimnjlhkg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 11:22
      
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأربعاء 27 أوت 2025 من مقره في نيون (سويسرا)، عن الكرة الرسمية الجديدة التي ستحمل اسم "يويفا برو"، والمخصّصة لمباريات رابطة أبطال أوروبا في موسم 2025 – 2026.

تصميم مستوحى من هوية البطولة


ونشر الحساب الرسمي للمسابقة على منصة "إكس" صورة الكرة الجديدة مرفقة بتعليق: "تبدأ هذه القصة بنجمة… نقدم لكم كرة مباريات رابطة أبطال أوروبا الجديدة يويفا برو".

وجاء التصميم مستوحى من هوية البطولة الأوروبية الأعرق، حيث تزين الكرة نجوم شعار رابطة الأبطال بتدرجات لونية عصرية وزاهية، تجسّد الحماس والإثارة المميّزين للمباريات الكبرى.

تقنيات متطورة للأداء المثالي

الكرة الجديدة طُوّرت باستخدام تقنيات حديثة تهدف إلى:

* تحسين دقة التمريرات والتسديدات.
* تعزيز ثبات الكرة في الهواء.
* تقديم أفضل أداء ممكن للاعبين داخل المستطيل الأخضر.

تذكير بسجل الأبطال

ويظل ريال مدريد الإسباني النادي الأكثر تتويجاً بلقب رابطة أبطال أوروبا برصيد 15 لقباً، متقدماً بفارق كبير على ميلان الإيطالي (7 ألقاب)، ثم ليفربول الإنقليزي وبايرن ميونيخ الألماني (6 ألقاب لكل منهما).


