رابطة أبطال أوروبا: "يويفا" يكشف عن الكرة الرسمية لموسم 2025 – 2026

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأربعاء 27 أوت 2025 من مقره في نيون (سويسرا)، عن الكرة الرسمية الجديدة التي ستحمل اسم "يويفا برو"، والمخصّصة لمباريات رابطة أبطال أوروبا في موسم 2025 – 2026.



تصميم مستوحى من هوية البطولة

