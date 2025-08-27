بلدية تونس تدعو أصحاب المحلات والمنتَصِبين بالطريق العام إلى الالتزام بالقوانين
دعت بلدية تونس، الأربعاء 27 أوت، أصحاب المحلات المفتوحة للعموم وكافة المنتصبين بالطريق العام إلى الالتزام بالتراتيب والقوانين الجاري بها العمل، وذلك على خلفية تسجيل عدة تجاوزات تتعلق بالاستغلال المفرط للطريق العام وعدم احترام التراخيص البلدية المسندة.
مهلة لتسوية الوضعيات
وأكدت البلدية، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أنّه يتعيّن على المعنيين تسوية وضعياتهم في أجل لا يتجاوز شهراً من تاريخ صدور البلاغ، ملوّحةً باتخاذ قرارات إزالة فورية لكل الإحداثات المخالفة بالطريق العام في حال عدم الامتثال.
إجراءات خاصة بالنظافةمن جهة أخرى، أعلن لطفي الدشراوي، الكاتب العام المكلّف بتسيير شؤون بلدية تونس، أنّه وفي إطار دعم مجهودات أعوان النظافة، يُطلب من أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إخراج الفضلات في أكياس بلاستيكية مغلقة مع الالتزام بأوقات مرور شاحنات رفع الفضلات.
وشدد الدشراوي على أنّ كل مخالف لهذه التراتيب يعرّض نفسه للعقوبات والخطايا المالية المستوجبة وفق ما ينص عليه القانون.
