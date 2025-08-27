بلدية تونس تدعو أصحاب المحلات والمنتَصِبين بالطريق العام إلى الالتزام بالقوانين

دعت بلدية تونس، الأربعاء 27 أوت، أصحاب المحلات المفتوحة للعموم وكافة المنتصبين بالطريق العام إلى الالتزام بالتراتيب والقوانين الجاري بها العمل، وذلك على خلفية تسجيل عدة تجاوزات تتعلق بالاستغلال المفرط للطريق العام وعدم احترام التراخيص البلدية المسندة.



مهلة لتسوية الوضعيات



إجراءات خاصة بالنظافة



وأكدت البلدية، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أنّه يتعيّن على المعنيينمن تاريخ صدور البلاغ، ملوّحةً باتخاذلكل الإحداثات المخالفة بالطريق العام في حال عدم الامتثال.من جهة أخرى، أعلن، الكاتب العام المكلّف بتسيير شؤون بلدية تونس، أنّه وفي إطار دعم مجهودات أعوان النظافة، يُطلب من أصحاب المحلات المفتوحة للعموممع الالتزام بأوقات مرور شاحنات رفع الفضلات.وشدد الدشراوي على أنّالمستوجبة وفق ما ينص عليه القانون.