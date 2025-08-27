مهرجانات قرطاج والحمامات وأوذنة محور اللقاء الإعلامي الاول لعدد من المديرين العامين بوزارة الشؤون الثقافية ومديري المهرجانات

مثلت مهرجانات قرطاج والحمامات وأوذنة (للفنون الشعبية) وتدخلات الادارة العامة للموسيقى والرقص والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة محور اللقاء الاعلامي الاول لعدد من المديرين العامين بوزارة الشؤون الثقافة ومديري المهرجانات.

لقاء اعلامي حضره عدد من الصحفيين المتابعين للشأن الثقافي هدفه وفق المكلفة بالاعلام بوزارة الشؤون الثقافية يسر الحزقي " ربط الصلة بين الصحفيين والمصادر الرسمية والموثوقة للاخبار الثقافية لوقف تواتر الاخبار الزائفة والمظللة والشائعات المرتبطة بالشأن الثقافي المنتشرة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي".

واكدت الحزقي ان هذا اللقاء الاعلامي الاول سيشفع بعديد اللقاءات الاعلامية الاخرى وسينظم بصفة دورية وسيعنى بمواضيع متنوعة مرتبطة بالشأن الثقافي في تونس وبتدخلات عديد الهياكل والادارات العامة التابعة لوزارة الشؤون الثقافية بهدف تعزيز العلاقة بين هذه الهياكل والصحفيين وتمكين الصحفيين من الاخبار الدقيقة والموثوقة.



"نحو 88 الف متفرج حضروا عروض الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي"واشارت المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية هند المقراني في تصريح لوكالة "وات" بخصوص الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي الى ان هذه الدورة التي اختتمت منذ ايام حرصت على تلبية على انتظارات الجمهور وتطلعاته وعلى تنويع المادة الثقافية من خلال 19 عرضا متنوعا من بينها 8 عروض تونسية فيها الموسيقية والاركسترالية وعرض للاطفال وعرض فلم سينمائي ومن خلال عودة عدد من الفنانين الكبار لتونس على غرار صوفية صادق واحيائها لحفل عيد المراة ونجوى كرم بعد 9 سنوات ونانسي عجرم وناصيف زيتون والفنانة احلام في سهرة الاختتام بعد 28 سنة.وقالت ان "البرمجة لاقت استحسان جمهور مهرجان قرطاج والذي يبرز في حضور جماهيري ناهز 88 الف متفرج متجاوزا جماهير الدورة الفارطة بقليل" مبرزة ان العائدات المالية لهذه الدورة "كانت محترمة" رغم الحضور الضعيف لعدد من العروض الثقافية الاوركسترالية والموسيقية الآلاتية.وتابعت " لقد تمكنا من تغطية تكلفة العروض الفنية باكملها بفضل ترشيد نفقات تذاكر السفر والاقامة وبفضل احكام مناقشة العروض مع الفنانين" مبرزة ان مهرجان قرطاج الدولي سيواصل في تمشي الرقي بالذوق العام وتنويع البرمجة وتثمين المنتوج التونسي والترويج للفنان التونسي واعطائه الفرصة لاعتلاء المسرح فضلا عن المحافظة على تقديم عروض الفلكلور في اطار التبادل الثقافي والتعاون الدولي وبرمجة العروض السينمائية التي ستتخلل العروض الفنية.وكشفت من جهة اخرى انه سيتم نشر التقريرين الادبي والمالي لمهرجان قرطاج الدولي على موقع الوزارة وعلى موقع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات وكذلك بالنسبة لكل المهرجانات التي تتحصل على دعم من وزارة الشؤون الثقافية او من المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات من اجل تكريس مبادئ الشفافية وتوفير المعلومة الدقيقة من المصادر الموثوقة لكل المتابعين للشأن الثقافي لتفادي ترويج الاخبار الزائفة و التصدي لحملات تشويه العاملين في الشأن الثقافي وتشويه صورة المهرجانات." نحو 6 ملايين دينار ترصد سنويا لدعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية"ولاحظت من جهة اخرى ان موضوع دعم المهرجانات والجمعيات الثقافية سيكون من بين ابرز المحاور المدرجة في برنامج اللقاءات الاعلامية التي ستنظمها وزارة الشؤون الثقافية بهدف توفير المعلومة الصحيحة والدقيقة من مصادرها المسؤولة مبرزة في ذات السياق ان المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية قدمت دعما السنة الفارطة ل 72 مهرجانا صيفيا دوليا وطنيا و 31 مهرجانا خصوصيا وقدمت دعما خلال هذه السنة الى غاية شهر اوت ل59 مهرجانا صيفيا و 25 مهرجا خصوصيا ونوعيا كاشفة ان الاعتمادات المرصودة للدعم لكامل السنة من شهر جانفي الى شهر ديسمبر بما فيها المهرجانات الموسمية تقدر ب6 ملايين دينار." 795 فنانا وموسيقيا وعازفا وممثلا اعتلوا ركح الحمامات في الدورة 59 للمهرجان "واشار مدير مهرجان الحمامات الدولي نجيب الكسراوي من جهته الى ان الدورة 59 للمهرجان "كانت دورة متنوعة ومنفتحة وشهدت عودة فنانين كبار بعد عديد السنوات من الغياب وحافظت على خصوصية المهرجان وثوابته وهويته" مبرزا ان الفنان التونسي حظي بمكانة متميزة في برمجة الدورة بنسبة 50 بالمائة من المجموع العروض المقدمة والتي بلغ عددها 36 عرضا وموزعة الى 12 عرضا موسيقيا و 5 عروض مسرحية و1 عرض كوريغرافي.وكشف ان العدد الجملي للمشاركين في العروض التونسية من فنانين وموسيقيين وعازفين وتقنيين وكوريغراف بلغ 606 مشاركا صعدوا على ركح الحمامات من بينهم 340 في العروض الموسيقية و 266 في العروض المسرحية.وتابع قائلا ان عدد المشاركين في العروض العربية (11 عرضا) ومن سائر دول العالم (7 عروض) الذين مروا بركح الحمامات قد بلغ 189 فنانا وعازفا ليصل العدد الجملي للفنانين والعازفين الذي اعتلوا ركح الحمامات الى 795 مشاركا.واشار من جهة اخرى الى ان هذه الدورة شهدت تقديم 13 عرضا بشبابيك مغلقة موزعة الى 7 عروض تونسية و 6 عروض اجنبية مبرزا ان بقية العروض شهدت "اقبالا محترما" قائلا "لقد نجح المهرجان في مخاطبة مختلف الفئات العمرية بذائقة فنية متنوعة وخاصة فئة الشباب التي حضرت باعداد محترمة جدا"."2027 ستكون دورة الاحتفال بستينية مهرجان الحمامات الدولي"وابرز من جهة اخرى ان المهرجان سيواصل عمله خاصة باحكام للإعداد للدورة 60 للمهرجان خلال صائفة 2027 وهي دورة الاحتفال بستينية مهرجان الحمامات الدولي " لتكون منصة حوار وتخاطب ثقافي وابداعي ومواصلة للمشروع الثقافي والمختبر الحي بالحمامات وان تتضمن الدورة تحية لكل من ساهم في تاسيس المهرجان واستدامة تنظيمه" على حد تعبيره."ادارة الموسيقى والرقص دعمت المهرجانات الصيفية خاصة داخل الجهات ب217 عرضا"واشارت ليليا الورفلي مديرة ادارة الموسيقى والرقص من جهتها الى ان الادارة تعنى بالخصوص بدعم التظاهرات الثقافية الجهوية والمركزية على امتداد كامل السنة كاشفة ان الادارة دعمت المهرجانات الصيفية ب217 عرضا فنيا تونسيا بين موسيقى ورقص والعاب سحرية خاصة بهدف دعم المهرجانات الجهوية والاستجابة لانتظارات جماهيريها بما فيها العروض الموجهة للاطفال. وتابعت ان عدد العروض الفنية المدعومة منذ بداية السنة يتجاوز عتبة ال500 بما فيها العروض التي تقدم في شهر رمضان وخلال شهر التراث واكتوبر الموسيقي والتظاهرات الثقافية الخصوصية." لم يقع الغاء مهرجان فنون الراب ولكن تم تأجيله"وقالت بخصوص مهرجان فنون الراب " لم يقع الغاء المهرجان ولكن تم تاجيله بسبب ضعف الاعتمادات المالية وحرص الوزارة على ان تكون الدورة التأسيسية لهذا المهرجان ذات جودة عالية برمجة وتنظيما ان بالنسبة للعروض التونسية او العروض الاجنبية".وفندت بالمناسبة الاخبار التي روجت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رفض وزارة الشؤون الثقافية لدعم عروض الراب او الموسيقى الشعبية مبرزة ان ادارة الموسيقى والرقص دعمت عددا من المهرجانات داخل ولايات الجمهورية بمجموع 27 عرضا في اختصاص الشعبي و 24 عرضا لفنون الراب."وزارة الشؤون الثقافية توزع سنويا عن طريق المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 1،3 مليون دينار على اكثر من 2000 مبدع في شكل منح اجتماعية"واشار المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رمزي القرواشي من جهته الى ان المؤسسة تعمل على بلوغ الاستقلالية المالية خلال سنة 2027 او 2028 خاصة من خلال تنمية مواردها التي تطورت 10 مرات وضمان استقرارها خاصة بانفاذ القانون ومواصلة تحسيس المستغلين وتحفيزهم على خلاص حقوق التاليف والعمل على توزيعها على المبدعين التونسيين.وابرز ان تطور الاستخلاصات مرده بالخصوص وضع الية جديدة بالتعاون مع وزارة شؤون الثقافية في اطار احكام التصرف في المال العام والتي تقوم ربط حصول المهرجانات على الدعم بخلاص حقوق التاليف. واشار في ذات السياق الى ان استغلال مصنفات التراث لغاية تجارية يخضع لترخيص وزارة الشؤون الثقافية ودفع معلوم لدى المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مبينا ان معاليم حقوق التاليف توزع بناء على كشوفات يمدها صاحب العرض في المصنفات التونسية او الاجنبية.واكد ان الحرص على انفاذ القانون بخصوص حقوق المؤلف هدف ضمان حقوق المؤلفين والقطع مع الوضعيات الاجتماعية الصعبة التي يعاني منها عدد من الفنانين كاشفا ان وزارة الشؤون الثقافية توزع عن طريق المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مبلغا يتجاوز 1،3 مليون دينار سنويا على على اكثر من 2000 مبدع في شكل منح اجتماعية فيها المنح الظرفية و منح شهرية لاكثر من 150 مبدعا.ونوه بالمناسبة بالتزام مؤسستي التلفزة التونسية والاذاعة التونسية بخلاص حقوق التاليف سنويا مبرزا ان امضاء اتفاقية جديدة مع الاذاعة التونسية بعد 30 سنة ستوفر عائدات مالية هامة للمؤلفين التونسيين داعيا المؤسسات الاعلامية الى تعزيز برمجة المنتوج الثقافي التونسي خاصة وان توزيع الحقوق على المؤلفين مرتبط بعدد مرات البث وبنسبة المصنفات التونسية في البرامج.واكد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببن عروس مهذب القرفي ان الدورة الاولى لمهرجان اوذنة الدولي للفنون الشعبية قد حقق نجاحا كبيرا يعكسه الحضور الجماهيري الكبير لمختلف السهرات المبرمجة والتي شهدت تقديم 11 عرضا من 26 جويلية الى 5 اوت والذي فاق مجموع 73 الف متفرج".