غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تنظّم خلال شهر نوفمبر القادم بعثة أعمال إلى المعرض الدولي للمنتجات البيولوجية "ناتكسبو" باريس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6266be907459a8.06930900_golnpkqmefijh.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، بعثة أعمال لزيارة المعرض الدولي للمنتجات البيولوجية ناتكسبو باريس، الذي سيقام من 29 نوفمبر الى 2 ديسمبر 2025، في العاصمة الفرنسية باريس

وينتظر أن يشهد معرض ناتكسبو مشاركة حوالي 900 عارض و12 ألف زائر من المهنيين وهو موعد يجمع أبرز الفاعلين في قطاع المنتجات البيولوجية

ويغطي هذا الحدث مجموعة واسعة من القطاعات منها الأغذية البيولوجية ومستحضرات التجميل والنظافة والمكملات الغذائية، والمكونات والمنازل البيئية، بالإضافة إلى الخدمات والمعدات المخصصة للمحلات والعلامات التجارية

