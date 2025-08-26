غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تنظّم خلال شهر نوفمبر القادم بعثة أعمال إلى المعرض الدولي للمنتجات البيولوجية "ناتكسبو" باريس
تنظم غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، بعثة أعمال لزيارة المعرض الدولي للمنتجات البيولوجية ناتكسبو باريس، الذي سيقام من 29 نوفمبر الى 2 ديسمبر 2025، في العاصمة الفرنسية باريس
وينتظر أن يشهد معرض ناتكسبو مشاركة حوالي 900 عارض و12 ألف زائر من المهنيين وهو موعد يجمع أبرز الفاعلين في قطاع المنتجات البيولوجية
ويغطي هذا الحدث مجموعة واسعة من القطاعات منها الأغذية البيولوجية ومستحضرات التجميل والنظافة والمكملات الغذائية، والمكونات والمنازل البيئية، بالإضافة إلى الخدمات والمعدات المخصصة للمحلات والعلامات التجارية
ودعت الغرفة، في بلاغ صادر عنها، الثلاثاء، الشركات الراغبة في المشاركة في هذا المعرض الى تقديم ترشحاتها قبل يوم 15 سبتمبر 2025
