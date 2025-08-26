سليانة: السيطرة على حريق نشب بجبل فروحة بمنطقة بوعبد اللّه من معتمديّة كسرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68835c92d16c71.50407281_qhmkfnljgpioe.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن أعوان الغابات والحماية المدنية بسليانة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب مساء أمس الاثنين بجبل فروحة التابع لمنطقة بو عبد الله من معتمدية كسرى وامتد الى معتمدية سليانة الجنوبية، وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة، جمال الفرشيشي.



وبيّن الفرشيشي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم تسخير 4 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات و3 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية وآلة كاسحة إطفاء الحريق الذي أتى على مساحة لم تحدّد بعد، مشيرا إلى تواصل عمليات التبريد والمراقبة إلى غاية الآن.





وأضاف أنه بفضل تضافر مجهودات كافة الأطراف المتدخلة تم تطويق الحريق ومنع تسرب ألسنة النيران للغابات المجاورة، وفق تأكيده.