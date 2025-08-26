Babnet   Latest update 13:31 Tunis

سليانة: السيطرة على حريق نشب بجبل فروحة بمنطقة بوعبد اللّه من معتمديّة كسرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68835c92d16c71.50407281_qhmkfnljgpioe.jpg width=100 align=left border=0>
صورة أرشيفية
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Août 2025 - 12:40 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكّن أعوان الغابات والحماية المدنية بسليانة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب مساء أمس الاثنين بجبل فروحة التابع لمنطقة بو عبد الله من معتمدية كسرى وامتد الى معتمدية سليانة الجنوبية، وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة، جمال الفرشيشي.

وبيّن الفرشيشي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم تسخير 4 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات و3 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية وآلة كاسحة إطفاء الحريق الذي أتى على مساحة لم تحدّد بعد، مشيرا إلى تواصل عمليات التبريد والمراقبة إلى غاية الآن.

وأضاف أنه بفضل تضافر مجهودات كافة الأطراف المتدخلة تم تطويق الحريق ومنع تسرب ألسنة النيران للغابات المجاورة، وفق تأكيده.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313907


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 26 أوت 2025 | 3 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:29
18:58
16:03
12:28
05:46
04:13
الرطــوبة:
% 38
Babnet
Babnet37°
35° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-26
43°-27
42°-28
32°-26
31°-25
  • Avoirs en devises
    24676,5

  • (25/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35127 DT        1$ =2,92156 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/08)   1388,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    