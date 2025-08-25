Babnet   Latest update 15:20 Tunis

حجز1.589 طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بولاية المهدية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63108da2543672.41158537_oglinqjefphkm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Août 2025 - 14:22 قراءة: 0 د, 37 ث
      
حجز فريق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية المهدية، بالتنسيق مع الحرس البلدي وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة، كمية تقدَّر بـ 1.589 طنًا من المواد الغذائية و83,64 لترا من المشروبات داخل مستودعين عشوائيين، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وأوضحت الهيئة في بلاغ نشرته اليوم الإثنين، أن هذه المواد غير صالحة للاستهلاك لأسباب متعددة متعلقة بانتهاء مدة الصلوحية والتعفن والتواجد المكثف لحشرة السوس الحي، فضلا عن تلوثها بفضلات القوارض والفئران وآثار الأوساخ الناجمة عن الطيور، بالإضافة إلى التخزين في ظروف غير صحية تفتقر إلى أدنى معايير السلامة.
ولفتت الهيئة إلى أنه سيتم تتبع المخالفين طبقا للقانون، وستواصل جهودها الرقابية على مسالك التوزيع لحماية الصحة العامة وضمان تزويد المستهلك بمواد غذائية سليمة وآمنة، لا سيما خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

دلال


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313869


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 25 أوت 2025 | 2 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:31
18:59
16:03
12:28
05:45
04:12
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
39°-26
44°-27
43°-27
35°-27
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    