حجز1.589 طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بولاية المهدية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63108da2543672.41158537_oglinqjefphkm.jpg width=100 align=left border=0>

حجز فريق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية المهدية، بالتنسيق مع الحرس البلدي وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة، كمية تقدَّر بـ 1.589 طنًا من المواد الغذائية و83,64 لترا من المشروبات داخل مستودعين عشوائيين، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأوضحت الهيئة في بلاغ نشرته اليوم الإثنين، أن هذه المواد غير صالحة للاستهلاك لأسباب متعددة متعلقة بانتهاء مدة الصلوحية والتعفن والتواجد المكثف لحشرة السوس الحي، فضلا عن تلوثها بفضلات القوارض والفئران وآثار الأوساخ الناجمة عن الطيور، بالإضافة إلى التخزين في ظروف غير صحية تفتقر إلى أدنى معايير السلامة.

ولفتت الهيئة إلى أنه سيتم تتبع المخالفين طبقا للقانون، وستواصل جهودها الرقابية على مسالك التوزيع لحماية الصحة العامة وضمان تزويد المستهلك بمواد غذائية سليمة وآمنة، لا سيما خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.





دلال