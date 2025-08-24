مباراة ودية: تعادل أمل حمام سوسة وجمعية اريانة 1-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ab3ac60b53a3.22668922_efqhgkpjionlm.jpg width=100 align=left border=0>

تعادل أمل حمام سوسة مع ضيفه جمعية اريانة بنتيجة 1-1 في المباراة الودية التي جرت اليوم الاحد في اطار استعدادات الفريقين لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

يذكر أنّ أمل حمام سوسة سيخوض غمار بطولة الرابطة الثانية بعد اقرار التقسيم الجديد للفرق لموسم 2025-2026 ضمن المجموعة الأولى الى جانب جمعية مقرين وسكك الحديد الصفاقسي ونادي محيط قرقنة ونادي حمام الأنف وبعث بوحجلة وهلال مساكن وهلال الشابة ومكارم المهدية وكوكب عقارب والملعب الافريقي بمنزل بورقيبة واتحاد بوسالم وسبورتينغ بن عروس واتحاد تطاوين.

أما جمعية اريانة فستخوض المنافسة ضمن المجموعة الثانية الى جانب فرق مستقبل القصرين وجندوبة الرياضية وتقدم ساقية الداير والنادي القربي وهلال الرديف وأولمبيك سيدي بوزيد والقلعة الرياضية ونسر جلمة وسبورتينغ المكنين والملعب القابسي واتحاد قصور الساف وأمل بوشمة وقوافل قفصة.