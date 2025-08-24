Babnet   Latest update 17:52 Tunis

مباراة ودية: تعادل أمل حمام سوسة وجمعية اريانة 1-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ab3ac60b53a3.22668922_efqhgkpjionlm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Août 2025 - 17:13 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تعادل أمل حمام سوسة مع ضيفه جمعية اريانة بنتيجة 1-1 في المباراة الودية التي جرت اليوم الاحد في اطار استعدادات الفريقين لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
يذكر أنّ أمل حمام سوسة سيخوض غمار بطولة الرابطة الثانية بعد اقرار التقسيم الجديد للفرق لموسم 2025-2026 ضمن المجموعة الأولى الى جانب جمعية مقرين وسكك الحديد الصفاقسي ونادي محيط قرقنة ونادي حمام الأنف وبعث بوحجلة وهلال مساكن وهلال الشابة ومكارم المهدية وكوكب عقارب والملعب الافريقي بمنزل بورقيبة واتحاد بوسالم وسبورتينغ بن عروس واتحاد تطاوين.
أما جمعية اريانة فستخوض المنافسة ضمن المجموعة الثانية الى جانب فرق مستقبل القصرين وجندوبة الرياضية وتقدم ساقية الداير والنادي القربي وهلال الرديف وأولمبيك سيدي بوزيد والقلعة الرياضية ونسر جلمة وسبورتينغ المكنين والملعب القابسي واتحاد قصور الساف وأمل بوشمة وقوافل قفصة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313832


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 أوت 2025 | 1 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:01
16:04
12:29
05:44
04:11
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
35°-24
40°-26
42°-27
40°-27
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    