Babnet   Latest update 23:04 Tunis

زغوان: ضبط خطة جهوية لمجابهة التقلبات المناخية المفاجئة والحد من مخاطرها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Août 2025 - 22:45 قراءة: 0 د, 47 ث
      
 خصّص اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بزغوان المنعقد، اليوم الجمعة، بمقر الولاية، لضبط الاستعدادات لفصل الخريف وسبل مواجهة التقلبات الجوية المفاجئة، وتم خلاله  استعراض الجوانب الوقائية والإجراءات الميدانية الواجب اتخاذها في حال نزول كميات كبيرة من الأمطار، وتحديد النقاط الزرقاء التي عادة ما تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات في مثل هذه الحالات.
وضبطت اللجنة، بالمناسبة، خطة جهوية للتوقي من مخاطر التقلبات المناخية المحتملة، وللتدخل الناجع عند نزول الأمطار، تتضمن دعوة اللجان المحلية لمجابهة الكوارث للانعقاد، وتشخيص الوضعيات المتعلقة بالنقاط الزرقاء، ومعاينة حالة الأودية والبالوعات وجهرها وتنظيفها لتسهيل سيلان وتصريف المياه، وصيانة معدات التدخل ووضعها على ذمة اللجنة الجهوية واللجان المحلية، واتخاذ الحلول الكفيلة لمنع تسرب المياه إلى المنازل وحماية الأفراد والممتلكات، مع الإحاطة الاجتماعية بالفئات المتضررة عند الاقتضاء.
وشدد والي  زغوان كريم البرنجي ، لدى إشرافه على الإجتماع، على ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين لمواجهة مخاطر التقلبات المناخية المفاجئة، والتحلي باليقظة وبروح المسؤولية في مثل هذه الظروف، مع دعوة اللجنة الجهوية واللجان المحلية إلى البقاء في حالة انعقاد دائم تحسبا لأي طارئ.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313758


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 23 أوت 2025 | 29 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:36
19:03
16:06
12:29
05:42
04:09
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet33°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
33°-23
33°-22
35°-24
38°-27
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    