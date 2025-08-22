زغوان: ضبط خطة جهوية لمجابهة التقلبات المناخية المفاجئة والحد من مخاطرها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>

خصّص اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بزغوان المنعقد، اليوم الجمعة، بمقر الولاية، لضبط الاستعدادات لفصل الخريف وسبل مواجهة التقلبات الجوية المفاجئة، وتم خلاله استعراض الجوانب الوقائية والإجراءات الميدانية الواجب اتخاذها في حال نزول كميات كبيرة من الأمطار، وتحديد النقاط الزرقاء التي عادة ما تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات في مثل هذه الحالات.

وضبطت اللجنة، بالمناسبة، خطة جهوية للتوقي من مخاطر التقلبات المناخية المحتملة، وللتدخل الناجع عند نزول الأمطار، تتضمن دعوة اللجان المحلية لمجابهة الكوارث للانعقاد، وتشخيص الوضعيات المتعلقة بالنقاط الزرقاء، ومعاينة حالة الأودية والبالوعات وجهرها وتنظيفها لتسهيل سيلان وتصريف المياه، وصيانة معدات التدخل ووضعها على ذمة اللجنة الجهوية واللجان المحلية، واتخاذ الحلول الكفيلة لمنع تسرب المياه إلى المنازل وحماية الأفراد والممتلكات، مع الإحاطة الاجتماعية بالفئات المتضررة عند الاقتضاء.

وشدد والي زغوان كريم البرنجي ، لدى إشرافه على الإجتماع، على ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين لمواجهة مخاطر التقلبات المناخية المفاجئة، والتحلي باليقظة وبروح المسؤولية في مثل هذه الظروف، مع دعوة اللجنة الجهوية واللجان المحلية إلى البقاء في حالة انعقاد دائم تحسبا لأي طارئ.