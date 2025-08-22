Babnet   Latest update 23:04 Tunis

أريانة: تسليم 25 إشعار موافقة لتمويل مشاريع نسائية ضمن برنامج "رائدات"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/636e360dbbd964.72652508_jmkglqfopinhe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 22 Août 2025 - 23:04
      
تسلمت ، اليوم الجمعة، بمقر ولاية أريانة، 25 امرأة إشعارات موافقة لتمويل مشاريعهن في اطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار " رائدات".

 وأوضحت كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الأسرة بأريانة، وئام ماجوج، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المشاريع المموّلة توزعت على مختلف معتمديات الجهة وشملت عدة مجالات على غرار  تقطير ماء الزهر، والخياطة، والحلاقة، ورياض الاطفال، وصنع الحلويات.

وبينت أن المبلغ الجملي الذي يؤمنه البنك التونسي للتضامن لتمويل هذه المشاريع قدّر بحوالي 300 ألف دينار، مشيرة إلى أن  قيمة التمويل تختلف من مشروع إلى آخر وفق مجال المشروع ومتطلباته.

وشددت، بالمناسبة، على أهمية المرافقة والتأطير للنساء الراغبات في إنجاز مشروع، والتي يشارك فيها مختلف الأطراف ذات العلاقة في مرحلة إحداث المشروع، من خلال توفير التكوين ودراسة المشروع وغيرها، مؤكدة استعداد المندوبية لدعم النساء الراغبات في تركيز أو توسيع مشاريعهن، وتقديم الإحاطة والمرافقة اللازمة لهن.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار " رائدات"، تنفذه وزارة الأسرة و المرأة والطفولة وكبار السن في جميع ولايات الجمهورية، ويمتد تنفيذ هذا البرنامج الخماسي إلى سنة 2025 ويهدف إلى إحداث 3000 مشروع نسائي بمعدل 600 مشروع كل سنة.


