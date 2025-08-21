فكُّ اعتصام الدكاترة أمام الوزارة بعد زيارة رئيس الجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a7986005e8d2.21522717_mqlfknhgpeioj.jpg width=100 align=left border=0>

قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس، بزيارة مفاجئة إلى اعتصام الدكاترة المعطلين عن العمل أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تحادث معهم حول مطالبهم ومشاغلهم.



وقال حمدة كوكي، ممثل عن الدكاترة المعتصمين، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، إن رئيس الجمهورية وعد بانتداب جميع الدكاترة في مجالات التدريس والإدارة والمخابر، مضيفًا أن "الرئيس عبّر عن ثقته فيهم، ولم يستبعد إمكانية تكليف العشرات منهم بمناصب سياسية عليا".

