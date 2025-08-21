Babnet   Latest update 23:08 Tunis

فكُّ اعتصام الدكاترة أمام الوزارة بعد زيارة رئيس الجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a7986005e8d2.21522717_mqlfknhgpeioj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 22:19
      
قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس، بزيارة مفاجئة إلى اعتصام الدكاترة المعطلين عن العمل أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تحادث معهم حول مطالبهم ومشاغلهم.

وقال حمدة كوكي، ممثل عن الدكاترة المعتصمين، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، إن رئيس الجمهورية وعد بانتداب جميع الدكاترة في مجالات التدريس والإدارة والمخابر، مضيفًا أن "الرئيس عبّر عن ثقته فيهم، ولم يستبعد إمكانية تكليف العشرات منهم بمناصب سياسية عليا".



وأشار كوكي إلى أن الأبواب "فتحت بعد هذه الزيارة"، لافتًا إلى أن وزير التعليم العالي وعد بإشراك ممثلين عن الدكاترة في القرارات المزمع اتخاذها، فيما تعهد رئيس الجمهورية باستقبالهم في قصر قرطاج لبحث حلول عملية ودائمة.

من جهته، قال بوجمعة حاجي، ممثل آخر عن الدكاترة المعتصمين، إن "الرئيس وعد بأن يتولى الدكاترة المعطلون المناصب العليا وأكبر الوظائف في الدولة، وهو ما بعث فيهم الأمل بعد سنوات من التهميش والبطالة".

فكّ الاعتصام بعد وعود رئاسية

أعلن الدكاترة المعتصمون عن قرارهم فكّ الاعتصام أمام وزارة التعليم العالي، بعد زيارة الرئيس وتعهداته بإيجاد حل جذري لملفهم.
وأوضح بوجمعة حاجي أن تعليق الاعتصام جاء بعد "جلسة دامت حوالي ساعتين مع وزير التعليم العالي ومدير ديوانه، إضافة إلى وعد رئيس الجمهورية بانتدابهم بصفة قارة في الوظيفة العمومية".


Babnet

