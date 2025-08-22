حجم التهاون المسجّل في بعض مؤسسات التكوين لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه (المكلف بتسيير وكالة التكوين المهني)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65dddb5af05696.07532164_pkgjmenfhqoil.jpg width=100 align=left border=0>

قال المكلف بتسيير الوكالة التونسية للتكوين المهني، إلياس الشريف، "إن حجم التهاون المسجّل في بعض مؤسسات التكوين المهني لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه"، حسب بلاغ نشرته الوكالة اليوم الجمعة.



وعبّر الشريف، خلال جلسة عمل عاجلة انتظمت أمس بمقر الوكالة إثر زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات التكوينية، عن استيائه العميق من النقائص التي تمّت معاينتها، مشددا على أن المساءلة ستشمل الجميع، سواء الإدارات المركزية أو المؤسسات الفرعية، فكل طرف مسؤول عن مهامه، وكل تقصير ستكون له تبعات يتحمّلها المعني بالأمر، مهما كان موقعه.

