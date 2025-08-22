بن قردان: حفل زفاف يتحوّل إلى مأتم بعد وفاة العريس بطلق ناري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a8527123fa53.82932353_eimfkojlpghqn.jpg width=100 align=left border=0>

تحوّل حفل زفاف بمدينة بن قردان مساء الخميس إلى مأتم، بعد وفاة عريس يبلغ من العمر 33 سنة إثر إصابته بطلق ناري بالرش، فيما أُصيب مصوّر الحفل وطفل يبلغ من العمر 9 سنوات بجروح وُصفت بغير الخطيرة.



وحسب معطيات أولية، فإنّ الحادثة جدّت أثناء موكب "الكسوة" حيث عمد بعض الحاضرين إلى استعمال بنادق محمّلة بالرش خلال الاحتفالات، لتنطلق أعيرة نارية أصابت العريس إصابة مباشرة وأدت إلى وفاته لاحقًا بالمستشفى الجهوي ببن قردان، رغم محاولات إنقاذه.

