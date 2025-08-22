Babnet   Latest update 12:48 Tunis

بن قردان: حفل زفاف يتحوّل إلى مأتم بعد وفاة العريس بطلق ناري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a8527123fa53.82932353_eimfkojlpghqn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 22 Août 2025 - 12:16
      
تحوّل حفل زفاف بمدينة بن قردان مساء الخميس إلى مأتم، بعد وفاة عريس يبلغ من العمر 33 سنة إثر إصابته بطلق ناري بالرش، فيما أُصيب مصوّر الحفل وطفل يبلغ من العمر 9 سنوات بجروح وُصفت بغير الخطيرة.

وحسب معطيات أولية، فإنّ الحادثة جدّت أثناء موكب "الكسوة" حيث عمد بعض الحاضرين إلى استعمال بنادق محمّلة بالرش خلال الاحتفالات، لتنطلق أعيرة نارية أصابت العريس إصابة مباشرة وأدت إلى وفاته لاحقًا بالمستشفى الجهوي ببن قردان، رغم محاولات إنقاذه.



وقد أذنت النيابة العمومية بمدنين بفتح بحث تحقيقي، فيما باشرت الوحدات الأمنية الأبحاث لتحديد هوية المتسببين في الحادثة الذين لاذ بعضهم بالفرار فور وقوعها.

شهادة أحد المصابين

قال عاطف ناجي، المصوّر الذي أصيب بالحادثة، في تصريح لإذاعة الديوان:
"كنت أوثّق أجواء الزفاف عندما أصابتني شظايا الرش في ظهري وسقطت أرضًا، لأجد العريس بدوري ملقى إلى جانبي. تم نقلي إلى المستشفى، والحمد لله إصابتي طفيفة، لكن العريس كانت إصابته مباشرة وخطيرة جدًّا، ولم ينجُ رغم محاولات الأطباء."

ونفى ناجي ما راج عن قدوم سيارة أو عناصر مسلّحة من الخارج، مؤكّدًا أنّ ما حصل كان نتيجة استعمال خاطئ للبنادق خلال الاحتفال.


