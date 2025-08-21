رئيسة الحكومة تجري لقاء مع الوزير الأول للكوت ديفوار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a73ab33c2982.66917439_kljfomqpghnie.jpg width=100 align=left border=0>

وات - أجرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الخميس بمركز المؤتمرات ب"يوكوهاما" اليابانية لقاء مع الوزير الأول للكوت ديفوار "روبرت بويغري مامبيو"



ونوّهت بالعلاقات القائمة بين تونس وكوت ديفوار اللتان تحتفلان هذه السنة بمرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، معربة عن الاستعداد التام للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ما اوردته مصالح رئاسة الحكومة بصفحتها الرسمية "فايسبوك"

