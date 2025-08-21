رئيسة الحكومة تجري لقاء مع الوزير الأول للكوت ديفوار
وات - أجرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الخميس بمركز المؤتمرات ب"يوكوهاما" اليابانية لقاء مع الوزير الأول للكوت ديفوار "روبرت بويغري مامبيو"
ونوّهت بالعلاقات القائمة بين تونس وكوت ديفوار اللتان تحتفلان هذه السنة بمرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، معربة عن الاستعداد التام للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ما اوردته مصالح رئاسة الحكومة بصفحتها الرسمية "فايسبوك"
وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية عقد الدورة التاسعة للجنة المختلطة الكبرى في تونس في أفضل الآجال، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي، داعية في هذا السياق، إلى ضرورة توسيع وتنويع مجالات التعاون بشكل أكبر، لتشمل قطاعات جديدة واعدة
من جهته، عبّر الوزير الأول للكوت ديفوار عن ارتياحه لمستوى العلاقات القائمة بين تونس والكوت ديفوار، مشيدا بالكفاءات والشركات التونسية المتواجدة بالكوت ديفوار
وعبّر عن اهتمام بلاده بتطوير التعاون الثنائي وتوسيعه ليشمل البحث العلمي الفلاحي، والدراسات الهندسية ،والتكوين السياحي والرقمنة ،والصناعات الغذائية ،والحرف اليدوية
