معز الشرقي يتأهل الى ربع نهائي دورة التحدي للتنس باليونان

تأهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي الى ربع نهائي بطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان اثر ازاحته اليوناني بافلوس تسيتسيباس المصنف 960 عالميا بنتيجة 2-1 (4-6 و6-4 و6-2) اليوم الاربعاء خلال الدور ثمن النهائي.



وكان الشرقي المصنف 191 عالميا فاز اول امس الاثنين على الياباني هارا فاند المصنف 864 عالميا بنتيجة 2-1 (4-6 و6-2 و6-4).

