معز الشرقي يتأهل الى ربع نهائي دورة التحدي للتنس باليونان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67968dbf2f7511.62279919_mjqognlfikpeh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 20 Août 2025
      
تأهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي الى ربع نهائي بطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان اثر ازاحته اليوناني بافلوس تسيتسيباس المصنف 960 عالميا بنتيجة 2-1 (4-6 و6-4 و6-2) اليوم الاربعاء خلال الدور ثمن النهائي.

وكان الشرقي المصنف 191 عالميا فاز اول امس الاثنين على الياباني هارا فاند المصنف 864 عالميا بنتيجة 2-1 (4-6 و6-2 و6-4).

وسيكون اللاعب التونسي غدا على موعد مع الالماني ماتس روزنكراز المصنف 352 في مواجهة ربع النهائي.

جدير بالتذكير ان معز الشرقي كان قد توّج بتاريخ 3 اوت الجاري بدورة التحدي بمدينة بورتو بالبرتغال، قبل ان يفوز بتاريخ 10 اوت بدورة المنستير.


