رئيسة الحكومة: المحادثات متقدمة من اجل بعث خط جوي مباشر بين تونس ودوالا (الكامرون)

(مبعوثة وات، منى الودرني)-اكدت رئيسة الحكومة ،سارة الزعفراني الزنزري اليوم الاربعاء خلال لقاء بالوزير الاول الكامروني جوزيف ناغوت، ان المحادثات متقدمة من اجل بعث خط جوي مباشر بين تونس ودوالا (الكامرون)



واشارت الى ان بعث خط جوي مباشر بين البلدين من شانه تعزيز العلاقات الاستراتيجية، واستجلاب الاستثمار، وتيسير البعثات الدراسية والجامعية والعلمية والطبية والمهنية، بما يسهم في النهوض بالنمو الاقتصادي، وتطوير المبادلات الثنائية في مختلف المجالات، التجارية منها ،والمالية ،والسياحية ،والصناعية ،والصحية

