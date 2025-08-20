Babnet   Latest update 07:47 Tunis

رئيسة الحكومة: المحادثات متقدمة من اجل بعث خط جوي مباشر بين تونس ودوالا (الكامرون)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a5673d433730.14091581_gkeifqplonjhm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 20 Août 2025 - 06:50
      
(مبعوثة وات، منى الودرني)-اكدت رئيسة الحكومة ،سارة الزعفراني الزنزري اليوم الاربعاء خلال لقاء بالوزير الاول الكامروني جوزيف ناغوت، ان المحادثات متقدمة من اجل بعث خط جوي مباشر بين تونس ودوالا (الكامرون)

واشارت الى ان بعث خط جوي مباشر بين البلدين من شانه تعزيز العلاقات الاستراتيجية، واستجلاب الاستثمار، وتيسير البعثات الدراسية والجامعية والعلمية والطبية والمهنية، بما يسهم في النهوض بالنمو الاقتصادي، وتطوير المبادلات الثنائية في مختلف المجالات، التجارية منها ،والمالية ،والسياحية ،والصناعية ،والصحية



كما نوهت رئيسة الحكومة في سياق متصل، بعمق العلاقات التي تربط تونس والكامرون على جميع الاصعدة

ومن جانبه ،اشاد الوزير الاول الكامروني الذي كان مرفوقا بكل من وزيري الشؤون الخارجية والاقتصاد ، بتنوّع العلاقات التي تربط البلدين ، سيما وان تونس تزخر بالكفاءات والمهارات والموارد البشرية في شتى المناحي المعرفية والعلمية ،والاكاديمية ،والاستثمارية

وسلط الضوء في هذا السياق ،على الشركات ومكاتب الاستشارات ،والاطباء والمهندسين وكل الكفاءات المتواجدة بالكامرون، والتي تسهم بشكل ناجع في ترسيخ العلاقات الثنائية الاقتصادية

وتم الاتفاق في ختام اللقاء بين الجانبين التونسي والكامروني على متابعة مخرجات الدورة الاخيرة للجنة العليا المشتركة في كافة المجالات ، سيما الرقمنة ،والقطاع المالي، والتعاون الطبي والصيدلي والسياحي والتعليمي

وياتي هذا اللقاء بمناسبة الزيارة الرسمية التي تؤديها رئيسة الحكومة الى مدينة "يوكوهاما" باليابان للمشاركة في اشغال القمة التاسعة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا "تيكاد 9" ،والتي سيتم افتتاحها عصر الاربعاء ، وتتواصل الى يوم 22 من نفس الشهر


