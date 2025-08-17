توزر: نسبة إقبال عامة على التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش حامة الجريد تمغزة في حدود 25 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>

بلغت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية التي شهدتها دائرة دقاش حامة الجريد تمغزة من ولاية توزر اليوم الأحد 17 أوت أكثر من 25 بالمائة وفق ما أعلنه المدير الجهوي للانتخابات يتوزر فوزي الفضيلي كنسبة أولية.

وأشار كذلك إلى أن عمليات التصويت تمت في ظروف طيبة حيث فتحت جميع مراكز الاقتراع أبوابها وأغلقت في التوقيت المحدد لها من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء ملاحظا أن يوم الاقتراع لم يسجل أي اخلالات وشهدت العملية حضور مراقبي الهيئة الفرعية للانتخابات والمنظمات المتخصصة في مراقبة الانتخابات وكذلك ممثلي بعض المرشحين.

وتوزعت نسب الإقبال حسب المصدر ذاته حسب المعتمديات الثلاث المكونة لهذه الدائرة الانتخابية إلى 29 بالمائة بمعتمدية تمغزة و24 بالمائة في كل من حامة الجريد ودقاش وقد انطلقت عملية تجميع وفرز النتائج بقاعة الفرز بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بعد الانتهاء من العد الأولي في مكاتب الاقتراع .

