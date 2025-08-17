Babnet   Latest update 07:51 Tunis

توزر: نسبة إقبال عامة على التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش حامة الجريد تمغزة في حدود 25 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 23:38 قراءة: 0 د, 59 ث
      
بلغت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية التي شهدتها دائرة دقاش حامة الجريد تمغزة من ولاية توزر اليوم الأحد 17 أوت أكثر من 25 بالمائة وفق ما أعلنه المدير الجهوي للانتخابات يتوزر فوزي الفضيلي كنسبة أولية.
وأشار كذلك إلى أن عمليات التصويت تمت في ظروف طيبة حيث فتحت جميع مراكز الاقتراع أبوابها وأغلقت في التوقيت المحدد لها  من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء ملاحظا أن يوم الاقتراع لم يسجل أي اخلالات  وشهدت العملية حضور مراقبي الهيئة الفرعية للانتخابات والمنظمات المتخصصة في مراقبة الانتخابات وكذلك ممثلي بعض المرشحين.
وتوزعت نسب الإقبال حسب المصدر ذاته حسب المعتمديات الثلاث المكونة لهذه الدائرة الانتخابية إلى 29 بالمائة بمعتمدية تمغزة و24 بالمائة في كل من حامة الجريد ودقاش وقد انطلقت عملية تجميع وفرز النتائج بقاعة الفرز بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بعد الانتهاء من العد الأولي في مكاتب الاقتراع .

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر زار ظهر اليوم الأحد عددا من مراكز الاقتراع في المعتمديات الثلاث أكد أثناءها في تصريح إعلامي أن عملية التصويت تمت بطريقة سلسلة وفي ظروف طيبة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الهيئة العليا للانتخابات صباح الاثنين نقطة إعلامية بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر يتم خلالها الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية ونسب الإقبال النهائية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313504


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 أوت 2025 | 24 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:09
16:08
12:30
05:39
04:04
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet33°
27° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-25
37°-25
43°-26
34°-26
34°-25
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1155,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    