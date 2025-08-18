Babnet   Latest update 07:51 Tunis

مهرجان قرطاج يكرّم فاضل الجزيري بعرض فيلم "ثلاثون"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a2c7a55a05c0.72706194_phglienkqfjom.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 18 Août 2025 - 06:23
      
خصّص مهرجان قرطاج الدولي، مساء الأحد 17 أوت 2025، سهرة استثنائية لتكريم روح الفنان الراحل فاضل الجزيري، عبر عرض فيلمه السينمائي البارز "ثلاثون" على ركح المسرح الأثري. وجاء هذا التكريم اعترافًا بمسيرة امتدت لأكثر من نصف قرن في خدمة المسرح والسينما والموسيقى، حيث يُعد الجزيري أحد أبرز أعمدة الثقافة التونسية والعربية.

فيلم "ثلاثون": قراءة في ذاكرة وطن


الفيلم، الذي كتبه وأخرجه فاضل الجزيري بالتعاون مع الكاتبة عروسية النالوتي، يسلط الضوء على التحولات الكبرى في تونس بين 1924 و1935، من خلال ثلاث شخصيات مفصلية في التاريخ الوطني:


* الطاهر الحداد: المفكر والمناضل من أجل حقوق المرأة.
* محمد علي الحامي: مؤسس أول نقابة تونسية ومدافع عن حقوق العمال.
* أبو القاسم الشابي: الشاعر الثائر ورمز الحرية والإبداع.

وقد عُرض الفيلم لأول مرة سنة 2008، بمشاركة نخبة من الممثلين التونسيين، بينهم علي الجزيري، جوهر الباسطي، نضال قيقة، عبيد الجميعي، غانم الزرلي وأنيسة داود.

مسيرة إبداعية متفرّدة

رحيل فاضل الجزيري يوم 11 أوت 2025 عن 77 عاما شكّل خسارة كبرى للساحة الثقافية. وُلد عام 1948 بالعاصمة تونس، وبدأ مسيرته في أواخر الستينات عبر المسرح قبل أن يتجه لاحقا إلى السينما والموسيقى.

في المسرح: شارك في تأسيس مسرح الجنوب (قفصة، 1972) والمسرح الجديد* (1976) مع ثلة من الأسماء البارزة. من أبرز أعماله "العرس"، "الورثة"، "التحقيق" و"غسالة النوادر".
في العروض الموسيقية: أحدث ثورة عبر أعمال مثل النوبة والحضرة* التي أعادت للتراث الشعبي والصوفي مكانته.
* في السينما: أسس "تونس للإنتاج" سنة 1990، وأخرج أعمالًا حظيت بتقدير محلي ودولي، وشاركت في مهرجانات كبرى على غرار كان.

لحظة وفاء في قرطاج

العرض جاء بمثابة تحية وفاء واعتراف بجمالية تجربة الجزيري، التي جمعت بين عمق الفكرة وإبداع الإخراج. كما مثل مناسبة لاستحضار إرثه الغني في إعادة تعريف المشهد الثقافي التونسي وإبراز الهوية الفنية للبلاد في العالم العربي والدولي.


Babnet

