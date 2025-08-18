مهرجان قرطاج يكرّم فاضل الجزيري بعرض فيلم "ثلاثون"

خصّص مهرجان قرطاج الدولي، مساء الأحد 17 أوت 2025، سهرة استثنائية لتكريم روح الفنان الراحل فاضل الجزيري، عبر عرض فيلمه السينمائي البارز "ثلاثون" على ركح المسرح الأثري. وجاء هذا التكريم اعترافًا بمسيرة امتدت لأكثر من نصف قرن في خدمة المسرح والسينما والموسيقى، حيث يُعد الجزيري أحد أبرز أعمدة الثقافة التونسية والعربية.



فيلم "ثلاثون": قراءة في ذاكرة وطن



مسيرة إبداعية متفرّدة



لحظة وفاء في قرطاج



الفيلم، الذي كتبه وأخرجه فاضل الجزيري بالتعاون مع الكاتبة، يسلط الضوء على التحولات الكبرى في تونس بين 1924 و1935، من خلال ثلاث شخصيات مفصلية في التاريخ الوطني:: المفكر والمناضل من أجل حقوق المرأة.: مؤسس أول نقابة تونسية ومدافع عن حقوق العمال.: الشاعر الثائر ورمز الحرية والإبداع.وقد عُرض الفيلم لأول مرة سنة 2008، بمشاركة نخبة من الممثلين التونسيين، بينهم علي الجزيري، جوهر الباسطي، نضال قيقة، عبيد الجميعي، غانم الزرلي وأنيسة داود.رحيل فاضل الجزيري يوم 11 أوت 2025 عن 77 عاما شكّل خسارة كبرى للساحة الثقافية. وُلد عام 1948 بالعاصمة تونس، وبدأ مسيرته في أواخر الستينات عبر المسرح قبل أن يتجه لاحقا إلى السينما والموسيقى.مسرح الجنوبالمسرح الجديد* (1976) مع ثلة من الأسماء البارزة. من أبرز أعماله "العرس"، "الورثة"، "التحقيق" و"غسالة النوادر".النوبةالحضرة* التي أعادت للتراث الشعبي والصوفي مكانته.: أسس "تونس للإنتاج" سنة 1990، وأخرج أعمالًا حظيت بتقدير محلي ودولي، وشاركت في مهرجانات كبرى على غرار كان.العرض جاء بمثابة تحية وفاء واعتراف بجمالية تجربة الجزيري، التي جمعت بين. كما مثل مناسبة لاستحضار إرثه الغني في إعادة تعريف المشهد الثقافي التونسي وإبراز الهوية الفنية للبلاد في العالم العربي والدولي.