اتحاد تطاوين يتعاقد مع اللاعب ريان القديري

أعلن اتحاد تطاوين عن تعزيز الرصيد البشري لأكابر فريق كرة القدم بالتعاقد مع اللاعب ريان القديري لمدة موسين.

ويشغل ريان القديري خطة لاعب رواق، ويعد سابع انتدابات اتحاد تطاوين في فترة الميركاتو الصيفي بعد لاعب الرواق شاهين الكوني والظهير الأيسر رمزي الرقيق والمهاجم أشرف العجيمي والظهير الأيمن أحمد الطوايبي والمدافع المحوري فراس مقني ومتوسط الميدان فراس خير الله.

يذكر أنّ اتحاد تطاوين سينشط هذا الموسم في بطولة الرابطة المحترفة الثانية وذلك بعدما تذيّل جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى في موسم 2024-2025.