الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تشرع في بيع 45 شقة من الصنف الاجتماعي ضمن آلية "الفوبرولرس"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67a5d33f340396.12940151_hoepgjiknmqfl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 13 Août 2025 - 17:09
      
شرعت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "سنيت" (عمومية)، في بيع 45 شقة من الصّنف الاجتماعي ضمن آلية الـ"فوبرولرس" بمنطقة الزهروني بالضاحية الغربية للعاصمة.

وافادت شركة "سنيت" على موقعها ان عمليات بيع الشقق انطلقت منذ بداية هذا الاسبوع.




وتتراوح اثمان الشقق المشيدة باقامة "عرائس النيل" بين 112.5 الف دينار و 142.5 الف دينار ليصل اقصاها الى اكثر من 189 الف دينار على مساحة شقق تتراوح بين زهاء 55 متر مربع و100 متر مربع .

واشارت الشركة الى ان مصالحها التجارية تنظم زيارات ميدانية للشقق المعروضة للبيع لاجل مزيد معاينتها.

تجدر الاشارة الى انه تم بتاريخ 16 جويلية 2025 ايداع مشروع قانون بمجلس نواب الشعب (قانون عدد 089/ 2025 ) يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957.

وتضمن المشروع فصلا وحيدا يتعلق بتنقيح المطة الاخيرة من الفصل الثالث من قانون الشركة نصها "كما يمكن للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ولفروعها بيع المساكن الاجتماعية الممولة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء بالتقسيط او بمقتضى عقود الكراء المملك ".

