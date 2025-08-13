Babnet   Latest update 11:25 Tunis

هيئة الصيادلة تطلق منصة رقمية ذكية لتسهيل ولوج المواطنين إلى صيدليات الاستمرار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cc751fe17cc15.34720540_pijfoglmqnkhe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Août 2025 - 09:50 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، اليوم الأربعاء 13 أوت 2025، عن إطلاق منصة رقمية ذكية تهدف إلى تنظيم حصص الاستمرار التي توفرها الصيدليات خلال العطل الرسمية وأيام الأحد ومساء أيام السبت.

وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن المنصة ستتيح إدارة أفضل لحصص الاستمرار والتحكم في توزيعها، إضافة إلى تمكين المواطنين من معلومات دقيقة حول الصيدليات المداومة، مع تحديد مواقعها عبر خريطة تفاعلية سهلة الاستخدام.



كما دعا المجلس جميع الصيادلة إلى تسجيل مواقع صيدلياتهم على المنصة، بما يسهم في تحسين تنظيم حصص الاستمرار وتيسير إرشاد المواطنين نحو أقرب صيدلية مداومة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313275


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 أوت 2025 | 19 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:50
19:15
16:11
12:31
05:35
03:59
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet32°
32° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
34°-25
33°-26
33°-25
34°-24
  • Avoirs en devises
    Not found

  • (Not found)
  • Jours d'importation
    Not found
  •              1 € = Not found DT        1$ =Not found DT
  • Solde Compte du Trésor   (Not found)   Not found MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    