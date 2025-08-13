هيئة الصيادلة تطلق منصة رقمية ذكية لتسهيل ولوج المواطنين إلى صيدليات الاستمرار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cc751fe17cc15.34720540_pijfoglmqnkhe.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، اليوم الأربعاء 13 أوت 2025، عن إطلاق منصة رقمية ذكية تهدف إلى تنظيم حصص الاستمرار التي توفرها الصيدليات خلال العطل الرسمية وأيام الأحد ومساء أيام السبت.



وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن المنصة ستتيح إدارة أفضل لحصص الاستمرار والتحكم في توزيعها، إضافة إلى تمكين المواطنين من معلومات دقيقة حول الصيدليات المداومة، مع تحديد مواقعها عبر خريطة تفاعلية سهلة الاستخدام.

