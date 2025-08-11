وزير الصحة يبحث مع السفير الكوري دفع الابتكار الصحي ومواكبة أحدث التقنيات الطبية

مثّل دفع الابتكار الصحي ومواكبة أحدث التقنيات الطبية، ابرز محاور استقبال وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم الإثنين بمقر الوزارة، سفير جمهورية كوريا الجنوبية، لي تاي وون .ووفق بلاغ صحفي نشرته الوزارة مساء اليوم شكّل اللقاء فرصة لبحث تعزيز التعاون بين تونس وسيول في مجالات الرقمنة الطبية وتطوير التقنيات الصحية المتقدمة،و إطلاق برامج بحث مشتركة وابتكارات طبية.

وتم ايضا التباحث حول تكوين الكفاءات وتبادل الخبرات في الجراحة الروبوتية، ودعم التحول الرقمي للمنظومة الصحية في تونس والانفتاح على السياحة الطبية.وشدّد وزير الصحة خلال اللقاء على أن الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة هي مفتاح تحسين جودة الخدمات الصحية وجعل تونس قاطرة الابتكار الصحي في إفريقيا.و من جانبه، أكّد السفير الكوري دعم بلاده تطوير البنية التكنولوجية الصحية التّونسيّة .وحسب ذات البلاغ تسلم الفرجاني من الدبلوماسي الكوري دعوة رسمية للمشاركة في القمة العالمية للبيوتكنولوجيا التي ستقام في كوريا الجنوبية في شهر سبتمبر المقبل.