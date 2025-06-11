الحمامات تحتضن المرحلة الأولى من الجولة العالمية لكرة اليد الشاطئية للأكابر والكبريات يومي 13 و14 جوان

تحتضن مدينة الحمامات يومي 13 و14 جوان المرحلة الأولى من الجولة العالمية لكرة اليد الشاطئية للأكابر والكبريات لسنة 2025.

وكشف موقع الاتحاد الدولي لكرة اليد عن تفاصيل البطولة التي ستجمع أربعة منتخبات للأكابر ومثلها للكبريات، على ان يتأهل صاحب المرتبة الاولى الى المرحلة الختامية التي ستقام في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 نوفمبر القادم في جواو بيسوا بالبرازيل.





وأشار المصدر ذاته الى ان المرحلة الثانية ستقام يومي 29 و30 جويلية في مدينة لاريدو بإسبانيا.وتضم مجموعة الكبريات منتخبات تونس (البلد المضيف) واسبانيا (بطلة العالم 2016) واليونان (بطلة العالم 2018) بالاضافة الى كرواتيا (بطلة العالم 2008)، في حين تضم مجموعة الاكابر الى جانب منتخب تونس (البلد المستضيف) منتخبات كرواتيا (بطلة العالم 2024) ومصر (بطلة العالم 2004) واسبانيا.يشار الى ان تونس شاركت سابقا في المرحلة النهائية من الجولة العالمية لكرة اليد الشاطئية للأكابر والكبريات بقطر سنة 2023.وعلاوة على كونها مرحلة تأهيلية الى الجولة الختامية، فإن هذه البطولة تعد مرحلة اعدادية هامة للمشاركة في دورة الألعاب العالمية التي ستقام في مدينة شينغدو بالصين من 7 الى 17 اوت القادم، التي ستكون تونس ممثلة فيها بمنتخب الأكابر.وفي ما يلي قائمة لاعبات منتخب الكبريات اللواتي دخلن في تربص اعدادي انطلق يوم 9 جوان الجاري ويتواصل الى غاية 12 من الشهر ذاته تحت اشراف المدربة هاجر العياري:أماني سالمي وحنان رمضان وغفران النعيري وسعيدة ساسي وتسنيم بلحاج وزينب عجمي ومرام جلال ولينا بن حمودة ومنال مراد ولجين رمانوتضم قائمة منتخب الاكابر الذي دخل سابقا في تربص خاطف، استأنف على اثره أبناء المدرب محمد الطبوبي تحضيراتهم يوم 9 جوان الجاري لتتواصل الى غاية 12 من الشهر ذاته كلا من اسامة خزامي ووسيم زرياط واشرف المرغلي وبشار الرحيمي ويحيى مخلوف واحمد صفر ونسيم العوجي وحمزة فلاح ورمزي المجدوب وسيف المشرقي.