الاتحاد المنستيري ينهزم امام بيترو لواندا الانغولي 84-95

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انهزم الاتحاد الرياضي المنستيري امام نادي بيترو لواندا الانغولي بنتيجة 84-95 في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الاثنين لحساب الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإفريقية لكرة السلة التي تحتضنها بريتوريا عاصمة جنوب افريقيا.

وكان الاتحاد الرياضي المنستيري قد فاز مساء السبت على نادي ريفرز هوبيرز النيجيري بنتيجة 81-89 في المباراة الترتيبية لتحديد منافسه في الدور ربع النهائي للمسابقة.

واكمل بيترو لواندا عقد الفرق المتاهلة الى المربع الذهبي بعد ترشح الجيش الرواندي على ريفرز هوبيرز النيجيري بنتيجة 104-73 في وقت سابق اليوم الاثنين والاهلي طرابلس الليبي على كريول ستار من الراس الاخضر بنتيجة 107-81 والاتحاد السكندري المصري على الفتح الرياضي المغربي بنتيجة 86-83 امس الاحد.





ويقام الدور نصف النهائي يوم 11 جوان الجاري بينما يدور الدور النهائي يوم 14 من الشهر ذاته في بريتوريا.