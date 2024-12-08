بن عروس : مجموعة من الجمعيات تنظم الملتقى الجهوي الأول لذوي الإعاقة

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تحت شعار " انا وأنت واحد موش اثنين" أطلقت مجموعة من الجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة ، اليوم الأحد بفضاء القاعة الكبرى لبلدية بن عروس النسخة الأولى من الملتقى الجهوي لذوي الإعاقة بهدف تثمين المبادرات الموجهة لهذه الفئة وعقد شراكات لتطوير آليات العمل خدمة لهذه الشريحة .





وبينت منسقة الملتقى وهيبة الغرسلاوي في تصريح لـ"وات" ، إن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة ، وترمي لتشبيك العلاقات بين مختلف الجمعيات التي تعمل على الإحاطة بذوي الإعاقة وتسهيل اندماجهم في المحيط الاجتماعي والاقتصادي .



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وتهدف المبادرة الى إعداد برنامج عمل مستقبلي تشاركي للنهوض بواقع هذه الفئة انطلاقا من تصور مبدئي يجعل من هذه الفئة شريكا فاعلا ، و ينظر إليه كفاعل مجتمعي واقتصادي كامل الحقوق بعيدا عن منطق الإقصاء والوصاية وفق ذات المصدر .

واشتمل برنامج الملتقى على إمضاء اتفاقات شراكة بين مجموعة من الجمعيات العاملة المشاركة في الملتقى وتكريم ثلة من ذوي الإعاقة المبدعين في مجالات مختلفة على غرار البطلة البارا اولمبية رجاء الجبالي والبطل البارا اولمبي ياسين الغربي إلى جانب اخصائيين اجتماعيين مكفوفين وأصحاب عيادات خاصة من هذه الفئة

كما تم الاتفاق على تنظيم دورات تكوينية في المستقبل القريب تستهدف العاملين في مختلف المرافق الإدارية ومسدي الخدمات من خلال تجربة نموذجية تسعى لإعداد دليل للتواصل مع هذه الشريحة بمختلف تصنيفات إعاقتها وعلى نحو يمكن العون الإداري من معرفة لغة الإشارة والتواصل الحسي مع ذوي الإعاقة لتيسير لغة التواصل بينهم واسداء الخدمة المطلوبة دون وسائط .

وشارك في هذا الملتقى الأول جمعية "القوى الفاعلة" و "جمعية مترجمي لغة الإشارة " وجمعية "ابصار" و"الجمعية التونسية لفنون ذوي الإعاقة" التي تم الاتفاق معها على انجاز مسرحية من ذوي الإعاقة وموجهة إليهم .