القيروان: الشركة الجهوية للنقل تتسلم 8 حافلات جديدة بكلفة 6ر4 مليون دينار

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تعزز اسطول الشركة الجهوية للنقل بالقيروان مساء أمس الخميس، ب 8 حافلات جديدة للنقل المدرسي بكلفة جملية بلغت 6ر4 مليون دينار، في إطار البرنامج الاستثماري للشركة لسنة 2023 ، وفق ما أفاد به الرئيس المدير العام للشركة محمد رؤوف الظاهري.



وأضاف الظاهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه سيتم تخصيص هذه الحافلات للمعتمديات التي تعاني من نسبة اعطاب مرتفعة في حافلاتها، وهي اساسا السبيخة وبوحجلة والعلا والشراردة وحاجب العيون وحفوز والوسلاتية ومنزل المهيري، وأوضح ان هذه الدفعة تاتي لتعويض الحافلات القديمة، التي فاق سن عدد منها 20 سنة.

وأكد ان الشركة تستعد مع بداية السداسي الأول من سنة 2025 لتسلم دفعة ثانية تضم 19 حافلة أخرى جديدة و20 حافلة مستعملة مخصصة للنقل الحضري.



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يشار إلى أن اسطول الشركة يشهد نقصا في عدد الحافلات ويضم 157 حافلة وتهدف هذه الاقتناءات الجديدة إلى الرفع من جاهزية اسطول الشركة وتحسين خدمات النقل العمومي الجماعي استجابة لتطلعات المواطنين في سفرات آمنة وذات جودة.