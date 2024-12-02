مجلس نواب الشعب يستانف مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025

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استأنف مجلس نواب الشعب صباح، الاثنين، التصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، بحضور وزيرة المالية سهام بوغديري.



واشارت بوغديري في مستهل تدخلها ان مقترحات الفصول عدد 9 و44 و46 و47 و 53 و 70 و 100 تم سحبها لفائدة الوزارة وقدّمت مقترح فصل جديد يتعلّق بالعفو الجبائي والديواني، أعدته الوزارة.





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ويتعلّق الأمر بتسوية الديون الجبائية عبر إتخاذ إجراءات لتيسير وضعية المطالبين بالاداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية.



ويقترح المشروع التخلي عن ديون المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلّقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة او عبر الااكتتاب أو عبر تحديد رزنامة دفع.

ويتعلّق الأمر بتسوية الديون الجبائية عبر إتخاذ إجراءات لتيسير وضعية المطالبين بالاداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية.ويقترح المشروع التخلي عن ديون المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلّقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة او عبر الااكتتاب أو عبر تحديد رزنامة دفع.